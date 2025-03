Hoće li igrati Edin Džeko protiv Kipra? Sergej Barbarez: On izgleda kao ratnik i ima volju...

Bosna i Hercegovina u ponedjeljak dočekuje Kipar u drugoj utakmici kvalifikacija za Mundijal 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Poslije pobjede u Bukureštu nad Rumunijom (0:1), "zmajevi" u Zenici dočekuju Kipar, a na konferenciji za štampu, selektor Bih Sergej Barbarez je najprije dobio pitanje o kadrovskim problemima, tačnije sa stanjem Edina Džeke, koji ima povredu nosa i šake, odnosno Arminu Gigoviću, koji je povrijedio rame.

"S Edinom pokušavamo nešto. Stvarno izgleda kao neki ratnik, a ima neku volju da igra mimo svih kriterija i prijedloga. To govori o njegovom karakteru. Gigović je ok, imali smo preglede. Kad sam ga vidio kako skače u svlačionici nije bilo dileme", rekao je Barbarez.

Barbarez je odbacio bilo kakvu euforiju s obzirom da je BiH pobijedila na samo jednoj utakmici.

"Dobili smo samo jednu utakmicu. Imamo svi dovoljno iskustva da znamo to procijeniti. Bila je lijepa pobjeda, ali više me oduševio način na koji smo pobijedili, trka, zalaganje, igrači su dosta dobrih odluka na terenu donijeli, bez konsultacija s nama. Tražimo takvu kreativnost, a bez dobre partije sutra ono u Bukureštu nam ništa i ne znači. Želimo pred Austriju imati maksimalan bodovni saldo", dodao je selektor "zmajeva".

Prema njegovim riječima, iako se složio da je BiH favorit na papiru protiv Kipra, oni ne pobjeđuju uvijek što je uostalom bio slučaj u Rumuniji.

"Rekao sam prije Rumunije da ne bih bio ozbiljan kada bih otkrivao karte. Normalna je to stvar. Euforija nam ne znači ništa. Lijepo je to sve vidjeti, ali znamo kako je bilo do prije pet dana. Ja to znam u svojoj glavi urediti da izgleda kako treba. Na papiru smo favoriti, ali tu riječ i ne volim koristiti. Ne znači mi ništa. Rumuni su bili favoriti pa su izgubili. Naravno da idemo po pobjedu, ali utakmica se igra i nijedna nije dobijena ni izgubljena prije samog početka", istakao je selektor BiH.

Jedan od najboljih na terenu u Bukureštu bio je Ivan Šunjić, koji je dodao da je cilj "zmajeva" da i protiv Kirpa odigraju na način kao što je bilo protiv Rumunije.

"Cilj je da odigramo timski dobro kao u Rumuniji, a svakom igraču je cilj da pomogne ekipi da osvoji bodove. Bilo je važno da pobijedimo nakon puno vremena (12 mečeva zaredom, prim.aut), ali ne treba ni padati kad dođe poraz. Uvijek je sljedeća utakmica najvažnija i to nije floskula. Sada mislimo na Kipar i najbitnije je da ponovima timsku igru kao protiv Rumunije", naglasio je Šunjić i zahvalio na komplimentima na partiju u Bukureštu.

Utakmica između BiH i Kipra, koji je u prvom duelu savladao San Marino (2:0), na rasporedu je u ponedjeljak uveče na zeničkom "Bilinom polju" uz direktan prenos na BHT 1.

