Medunjanin poslije Prosinečkog kritikovao i Barbareza: "Naljuti se čim mu nešto kažu, a prvi je napadao druge"

Haris Medunjanin redom kritikuje selektore Bosne i Hercegovine. Poslije Roberta Prosinečkog na red je došao i Sergej Barbarez.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Haris Medunjanin je digao mnogo buke svojim gostovanjem u jednom podkastu kada je rekao da "Robert Prosinečki nema pojma", a nije poštedio ni mnoge druge. Nekadašnji dugogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine sada je kritikovao sadašnjeg selektora Sergeja Barbareza.

"Ljudi vole da on dođe, on je bio vrhunski fudbaler i igrao je. Ali znašm kada nisi trener malo je drugačije. Zato je on doveo svoje pomoćnike koji su bili u tom poslu. Malo mi se na početku nije svidjelo što se malo kao naljuti čim ga neko pita neko pitanje. To je negativa odmah, ne treba biti tako. Vi novinari svi treba da imate pravo na pitanje, do tebe je kako ćeš da reaguješ. Normalno je da ako ti gubiš da će da te pitaju neka pitanja na koja ne bi volio da odgovaraš. Ali ti si tu selektor, moraš da odgovaraš na pitanja", rekao je Medunjanin kada je upitan za mišljenje o Barbarezu.

Bosna i Hercegovina je pod trenerskom palicom Barbareza odlično počela kvalifikacije za Mundijal 2026. Savladali su prvo Rumuniju 1:0 u gostima, a zatim i Kipar na svom terenu 2:1 i prvi su u grupi. U narednoj reprezentativnoj pauzi igraju sa San Marinom i tu se očekuje da pobijede, pa će gostovati 6. septembra istoj selekciji. To znači da bi "zmajevi" do sredine septembra trebalo da ostanu na vrhu tabele, a Medunjanin vjeruje da mogu i do kraja da ostanu prvi.

"Kada smo gubili on je uvijek pričao da treba ići polako, da je to proces... A kada on nije bio selektor kada su drugi bili odmah je napadao kada je loše išlo. On je bio prvi koji je govorio da ne valja ovo i ne valja ono. Mora da preuzme odgovornost da kada ne ide dobro da je do njega ali mislim da je on zreo i bio je po čitavom svijetu, zna kako da unese pozitivu i mislim da će otići na Svjetsko prvenstvo", istakao je nekadašnji vezista.

Ko je Haris Medunjanin?

Haris Medunjanin je rođen u Sarajevu 1985. godine, ali je odrastao u Holandiji nastupavši potom za U21 selekciju ove zemlje. Ipak 2009. je prihvatio poziv BIH i odigrao 60 mečeva. U karijeri je nastupao za AZ, Spartu iz Roterdama, Valjadolid, Makabi Tel Aviv, Gacijantep, Deportivo, Filadelfiju, Sinsinati, Cvole i Kasteljon, gdje je sada u stručnom štabu.

