Crvena zvezda može u plej-of Lige šampiona: Moliće se "nordijskim bogovima" da pomognu

Kako to Crvena zvezda može u plej-of Lige šampiona umjesto da startuje od druge runde kvalifikacija? Gledaće ka Skandinaviji i navijati za Bode Glimt i Brendbi.

Crvena zvezda je osvojila titulu prvaka Srbije i igraće kvalifikacije za Ligu šampiona, međutim i dalje ne zna od koje runde. Iako je jedno vrijeme tinjala nada da bi Zvezda mogla i direktno u Ligu šampiona, to se neće desiti i takva nagrada pripašće Olimpijakosu, dok sada postoje ipak dvije opcije.

Djelovalo je da će Crvena zvezda morati da krene od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, gdje bi bila povlašćena do kraja, ali ipak postoji nada - i to ne tako ni mala - koja govori da srpski prvak može da preskoči čak dvije runde.

Preciznije, Zvezda bi mogla da počne u plej-ofu Lige šampiona ako se ispune dva uslova do kraja sezone.

Zašto u Zvezdi navijaju za Bode Glimt?

Ljetos je Crvena zvezda izbacila Bode Glimt u plej-ofu Lige šampiona, a sada će navijati za njega. Norveški klub napravio je istorijski rezultat plasiravši se u polufinale Lige Evrope, dok ukoliko osvoji ovo takmičenje - možda će pogurati i Zvezdu. Da bi se za početak ovaj uslov ispunio, neophodno je da Bode Glimt dobije još dva velika tima, što neće biti lako...

Prvo u polufinalu Lige Evrope igraju sa Totenhemom, dok u slučaju prolaska u finale - tamo će na Mančester junajted ili Bilbao. Djeluje da su autsajderi, ali znamo da igraju strašan fudbal i da su s razlogom tu gdje jesu.

Ako bi Bode Glimt osvojio Ligu Evrope, direktno bi se plasirao u Ligu šampiona, a tu dolazimo do stvari koja prevashodno zanima Crvenu zvezdu. S obzirom na to da je Bode Glimt "planiran" u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, otvorilo bi se mjesto za tim koji ima najveći koeficijent. To može da bude Zvezda.

Zašto u Zvezdi navijaju protiv Kopenhagena?

Vladan Milojević trener fudbalera Crvene zvezde, na prvenstvenoj utakmici protiv Radničkog iz Niša

Da bi Zvezda bila tim sa najvećim koeficijentom u drugoj rundi kvalifikacija - i obezbijedila tako "skok" do plej-ofa ako Bode Glimt osvoji Ligu Evrope - neophodno joj je da Kopenhagen ne osvoji titulu u Danskoj. Kopenhagen ima 0.875 bodova više od Crvene zvezde, a trenutno nije lider šampionata Danske, pošto ih je Brendbi preskočio i ima dva boda više.

Takođe, Zvezdi je potrebno i da Dinamo ne bude prvak Hrvatske, Šahtjor prvak Ukrajine i Salcburg prvak Austrije, što je gotovo sigurno da će se ostvariti. Dakle, samo na Kopenhagen moraju da motre...

Šta ako Bode Glimt ne osvoji titulu?

Ako se desi da Bode Glimt ne osvoji Ligu Evrope, Crvena zvezda će kvalifikacije početi od drugog kola kvalifikacija, sem ako ne dođe do "rebalansiranja" i prebacivanja kluba sa najvećim koeficijentom u plej-of. To bi mogla da bude Zvezda, ako Kopenhagen ne osvoji titulu. Ali, ne mogu u Zvezdi na to da računaju. moraju da razmišljaju i o težem putu.

Dobra vijest je da će Zvezda biti povlašćena do kraja i već znamo da su šampioni iz Danske, Izraela, Ukrajine, Hrvatske i Poljske potencijalni rivali Zvezde u trećoj rundi, ali i plej-ofu.

Tamo bi mogli da je čekaju Seltik, Bazel, Makabi Tel Aviv, Šturm Grac, Hajduk Split, Rakov... Dakle, vrlo raznovrsno.

