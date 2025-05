PSŽ - ARSENAL UŽIVO: Gotovo je, sve je riješio Ašraf Hakimi!

Kakav je ovo igrač! Marokanski bek je prvo iznudio penal, pa kada ga Vitinja nie iskoristio uzeo je stvari u svoje ruke. Natrčao je iz drugog plana, došao do lopte i poslao je iza Davida Raje.

21 : 25

23. minut: Sjevnula je kontra!

Bredli Barkola je povukao kontru, dodao je do Duea, ali on mu je nije vratio. Probao je sam i David Raja je to uspio da odbrani.