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Vijeri je i danas u šoku zbog ovoga: "Otvorio sam prozor i tada sam shvatio ko mi je saigrač"

Vijeri je i danas u šoku zbog ovoga: "Otvorio sam prozor i tada sam shvatio ko mi je saigrač"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kristijan Vijeri i dan danas ne može da vjeruje kakav je igrač bio Ronaldo i šta je sve mogao da uradi.

Kristijan Vijeri o Ronaldu Izvor: Contrast / imago sportfotodienst / Profimedia

Luis Nazario de Lima ili samo Ronaldo. Brazilski napadač, jedan od najboljih u istoriji. Čovjek koji je promijenio fudbal i ko zna šta bi sve ostvario da nije imao probleme sa povredama. Kako je bilo igrati sa njim? Najbolje to opisuje Kristijan Vijeri koji mu je bio saigrač u Interu iz Milana.

"Dobro pamtim moj prvi meč za Inter. Igrali smo protiv Verone i to je bio prvi put da igram zajedno sa Ronaldom. Meč je počinjao u 15 časova, mi smo stigli na stadion oko 13.30", počeo je priču Vijeri u jednom podkastu.

Izvor: EFE / AFP / Profimedia

Čuveni italijanski napadač se naježio dok je prepričavao detalje.

"Ispred svlačionice imaju mala vrata, kada uđete tu postoji jedna mala soba sa prozorom. Prišao sam, otvorio prozor i čuo 60.000 ljudi kako skandira 'Il Fenomeno'. Evo, sad sam se naježio dok vam pričam. Počeli smo trening u 14.25, sjećam se kao da je juče bilo. Oko 60.000 ljudi je na nogama, a tek je zagrijavanje. Pitao sam se šta se dešava."

"Tek tada sam shvatio"

Ubrzo poslije svega toga je utakmica počela i tada je popularnom Bobi sve bilo jasno.

"Prvi dodir Ronalda sa loptom i svi vrište. Onda vidiš šta Ronaldo radi sa loptom, tjera te da poludiš. Vještina koju je imao, ma to je potpuno ludilo. Čak i kada je to radio na treninzima smijao sam se, jer nikada nešto tako nisam vidio. Najbolji igrači na planeti bi padali pred njim kao lutke. Bio je nevjerovatan", prepričava Vijeri.

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Ronaldo Kristijan Vijeri

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