"Izgovorio je jednu rečenicu, osjetili smo se bespomoćno": Ovako je Ronaldo ponizio dvije legende usred meča

Lilijan Tiram ispričao je kako je izgledao susret sa Ronaldom i kako ni on ni Fabio Kanavaro nisu mogli da ga zaustave na utakmici.

Izvor: EFE / AFP / Profimedia

Luis Nazario de Lima ili jednostavno - Ronaldo (49). Jedan od najboljih fudbalera u istoriji, da nije imao ogromne probleme sa povredama ko zna kako bi se tek o njemu pričalo. Čak i sa svim tim, oni koji su morali da se suoče sa njim na terenu imali su noćne more. Jedan od tih bio je čuveni as Lilijan Tiram (53). Nije pomoglo ni što je imao pomoć drugog asa Fabija Kanavara (52).

"Prvi put kada sam se suočio sa Ronaldom, bio sam u Parmi, a on u Interu. Utakmica je počela i poslije nekog vremena našao sam se u situaciji jedan na jedan sa njim. Način na koji kontroliše loptu je nešto što ostavlja bez daha. Sva ta brzina, nikada tako nešto nisam vidio prije toga", počeo je Tiram.

Pamti kako je izgledao napad koji je uslijedio samo nekoliko minuta kasnije...

"Tog dana me predriblao, ostavio me 'zaleđenog', išao je direktno na gol, vikao sam Kanavaru da ga faulira, Fabio je to uradio i dobio žuti karton. U sljedećem napadu je gurnuo loptu u prostor i morao sam da ga fauliram. Tada me je Kanavaro pogledao, prišao i šapnuo mi 'Lilijane, završićemo sa devetoricom večeras, kako da ga zaustavimo?'".

Odmah poslije te situacije im je prišao popularni "Fenomen" i imao je šta da im kaže.

"Ronaldo je sve to čuo, prišao nam je, znao je malo italijanski i rekao nam 'izvinite, malo pretjerujem'. Tada smo se Fabio i ja pogledali i nismo rekli ni riječ. Zbog te rečenice osjetili smo se tako sitno, bespomoćno. To je dio njega, deo 'Fenomena'. Na kraju tog meča nisam oklijevao, prišao sam i pitao ga za dres."

"Zašto me ne pokrivaš"

Sličnu priču o tome ispričao je i sin Lilijana Tirama, Markus. Fudbaler Intera prepričao je kako mu je otac pričao o jednoj drugoj utakmici, između Juventusa i Reala kada je brazilski as igrao za Madriđane.

"Bili su u Juventusu, igrali protiv Reala i Ronalda. Uzeo je loptu na sredini terena, Kanavaro ga je pokrivao. Ronaldo se zaletio, dao ubrzanje, prošao mog oca, pa Fabija i šutirao je, Bufon je odbranio. Tata je tada viknuo 'Fabio, zašto me ne pokrivaš', a on mu je odgovorio 'pa pokrivao sam te'. Bio je nevjerovatno brz", prepričao je Markus.

