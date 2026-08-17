Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo u tajnosti su rekli "da", a sada se pojavio i snimak sa ceremonije

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez zvanično su stupili u brak, a kako se malo potom saznalo, na intimnom vjenčanju bila su samo njihova djeca.

Očekivano, mnoge je zanimalo i u kakvoj se vjenčanici udala Georgina, s obzirom da je poznato da voli da se razmeće skupim komadima, naročito nakitom od stotina hiljada evra.

Međutim, Georgina je sve iznenadila odjevnom kombinacijom. Umjesto vjenčanice, odlučila se za jednostavnu košulju i "pencil" suknju, a izdanje je upotpunila skupim dijamantskim nakitom.

Pogledajte kako je izgledala:

Šminka je bila jednostavna i svedena, a i njihovo petoro djece nosilo je bijelo-bež kombinacije.

Par se u istom izdanju vjenčao i u crkvi, a fokus je bio na samom činu, što je prijatno iznenadilo ljude koji su navikli na razmetanje novcem od strane Gerogine.

Vidi opis Ronaldo i Georgina se vjenčali u tajnosti: Na svadbi bila samo djeca, a mlada nije nosila vjenčanicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/LaPresse/Fabio Ferrari Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/cristiano Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/georginagio Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Cristiano/Instagram Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/georginagio/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/georginagio Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/printscreen/georginagio Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/Cristiano/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/ cristiano Br. slika: 12 12 / 12 AD

(MONDO)