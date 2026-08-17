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Ronaldo i Georgina se vjenčali u tajnosti: Na svadbi bila samo djeca, a mlada nije nosila vjenčanicu

Ronaldo i Georgina se vjenčali u tajnosti: Na svadbi bila samo djeca, a mlada nije nosila vjenčanicu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo u tajnosti su rekli "da", a sada se pojavio i snimak sa ceremonije

Georgina Rodrigez nije noslila vjenčanicu Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez zvanično su stupili u brak, a kako se malo potom saznalo, na intimnom vjenčanju bila su samo njihova djeca.

Očekivano, mnoge je zanimalo i u kakvoj se vjenčanici udala Georgina, s obzirom da je poznato da voli da se razmeće skupim komadima, naročito nakitom od stotina hiljada evra.

Međutim, Georgina je sve iznenadila odjevnom kombinacijom. Umjesto vjenčanice, odlučila se za jednostavnu košulju i "pencil" suknju, a izdanje je upotpunila skupim dijamantskim nakitom.

Pogledajte kako je izgledala:

Šminka je bila jednostavna i svedena, a i njihovo petoro djece nosilo je bijelo-bež kombinacije.

Par se u istom izdanju vjenčao i u crkvi, a fokus je bio na samom činu, što je prijatno iznenadilo ljude koji su navikli na razmetanje novcem od strane Gerogine.

(MONDO)

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Tagovi

Ronaldo Georgina Rodrigez vjenčanje

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