Kao nekad Dejan Stanković: Engleska zanijemila zbog gola sa pola terena u Premijer ligi

Sjajan gol veziste Brajtona Dijega Gomeza.

Izvor: YouTube/TV Arena sport

Paragvajski vezista Dijego Gomez (23) dao je spektakularni gol za Brajton protiv Kristal Palasa - tačno sa pola terena. Vidio je sa više od 50 metara udaljenosti da je golman protivnika, Argentinac Valter Benitez (33) istrčao dovoljno da ga lobije. Uslijedio je snažan i precizan šut i dobili smo jedan od najljepših golova godine.

Dijego Gomez daje gol sa pola terena Izvor: YouTube/TV Arena sport

Brajton je ubjedljivo pobedio Palas (5:0) i zauzeo visoko drugo mjesto na tabeli sa samo Mančester sitijem ispred sebe, uz odigrani meč više u odnosu na branioca titule, Arsenal. Fenomenalna jesen za ekipu mladog njemačkog trenera Fabijana Hircelera (33).

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Gomez kao nekad Dejan Stanković

Jedan od najboljih srpskih fudbalera u istoriji, Dejan Stanković, bio je svojevremeno specijalista za golove sa pola terena i postigao ih je nekoliko u karijeri. Najpoznatiji je njegov volej sa polovine protiv Šalkea, preko legendarnog golmana Manuela Nojera.

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