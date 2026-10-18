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Kao nekad Dejan Stanković: Engleska zanijemila zbog gola sa pola terena u Premijer ligi

Kao nekad Dejan Stanković: Engleska zanijemila zbog gola sa pola terena u Premijer ligi

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Sjajan gol veziste Brajtona Dijega Gomeza.

Dijego Gomez dao gol sa pola terena za Brajton Izvor: YouTube/TV Arena sport

Paragvajski vezista Dijego Gomez (23) dao je spektakularni gol za Brajton protiv Kristal Palasa - tačno sa pola terena. Vidio je sa više od 50 metara udaljenosti da je golman protivnika, Argentinac Valter Benitez (33) istrčao dovoljno da ga lobije. Uslijedio je snažan i precizan šut i dobili smo jedan od najljepših golova godine.

Dijego Gomez daje gol sa pola terena
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Brajton je ubjedljivo pobedio Palas (5:0) i zauzeo visoko drugo mjesto na tabeli sa samo Mančester sitijem ispred sebe, uz odigrani meč više u odnosu na branioca titule, Arsenal. Fenomenalna jesen za ekipu mladog njemačkog trenera Fabijana Hircelera (33).

Pogledajte kako izgleda tabela: 



Standings provided by Sofascore

Gomez kao nekad Dejan Stanković

Jedan od najboljih srpskih fudbalera u istoriji, Dejan Stanković, bio je svojevremeno specijalista za golove sa pola terena i postigao ih je nekoliko u karijeri. Najpoznatiji je njegov volej sa polovine protiv Šalkea, preko legendarnog golmana Manuela Nojera.

Pogledajte i podsjetite se.

Dejan Stanković gol sa pola terena protiv Šalkea i Nojera
Izvor: YouTube/JizzySmallz2

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Brajton

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