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Jamal napravio incident na meču Barselone: Izvukao se i u Realu će biti bijesni zbog toga

Jamal napravio incident na meču Barselone: Izvukao se i u Realu će biti bijesni zbog toga

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Lamin Jamal, najbolji igrač Barselone, nasrnuo na Bernala iz Betisa. Izvukao se i dobio samo žuti, dok je protivnik isključen. U Realu će biti ljuti.

Jamal se izvukao bez žutog kartona i igraće El klasiko Izvor: X.com/Screenshot

Najbolji igrač Barselone Lamin Jamal (19) nasrnuo je na defanzivnog vezistu Betisa Fakunda Bernala (23) u toku pobjede Katalonaca u Sevilji (5:2). Dogodilo se to u 54. minutu, poslije gola domaćih za 2:3, a nakon što je Laman zakoračio ka Bernalu, sa željom da mu odgovori na guranje. Ipak, sudija Rikardo de Burgos razdvojio je Jamalov nasrtaj od očiglednog hvatanja za glavu protivnika, što je učnio Bernal.

Zbog toga je ratoborni defanzivni vezista Betisa dobio crveni karton, a Lamin Jamal je kažnjen žutim zbog nesportskog gesta. U velikoj nervozi na terenu Jamal se ipak izvukao i igraće sljedeće sedmice protiv Real Madrida u "El Klasiku" na Nou Kampu (nedjelja, 21 sat). U Madridu će sigurno biti ljuti zbog toga, a pogotovo zato što su ostali za derbi sa Barselonom bez Vinisijusa Žuniora zbog čupanja protivnika.

Pogledajte Jamalov nasrtaj:

Jamal pokazao klasu prije guranja

U kakvoj formi igra Jamin Jamal ove sezone (kao i čitava Barselona), bilo je dokazano u 10. minutu utakmice. Ponestaje riječi za opisivanje onoga što krilni napadač Barse pokazuje iz meča u meč. Predriblao je čuvara, namjestio sebi loptu na udarac i gađao perfektno, kao i obično.

Uživajte u golu:

Barselona ulazi perfektna u El Klasiko, a prije toga PSŽ

Pred Barselonom je pakleno teška sedmica, jer će u utorak od 21 sat gostovat Pari Sen Žermenu u Parizu u spektaklu Lige šampiona, a završće sedmicu derbijem protiv Real Madrida. U taj meč ekipa Hansija Flika ulazi sa perfektnim skorom od devet pobjeda u isto toliko mečeva i uz devet bodova više od Reala, uz odigrani meč više.



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Tagovi

Lamin Jamal El Klasiko FK Barselona

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