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Težak udarac za Galatasaraj: Najbolji igrač operisan, čeka ga pauza

Težak udarac za Galatasaraj: Najbolji igrač operisan, čeka ga pauza

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Težak udarac za Galatasaraj je operacija Viktora Osimena pošto ga sada čeka duža pauza.

Viktor Osimen operisao koljeno Izvor: EPA-EFE/ERDEM SAHIN

Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen uspješno je operisao koljeno lijeve noge i pauziraće najmanje četiri sedmice, saopštio je klub iz Istanbula. Dobra vijest u svemu tome je što slijedi reprezentativna pauza, pa neće propustiti toliki broj utakmica.

"Naš fudbaler Viktor Osimen uspješno je danas operisan od strane našeg klupskog doktora Jenira Inče. Stanje našeg igrača će biti praćeno dnevnim procjenama, a tretman će se nastaviti pod nadzorom klupskog zdravstvenog tima. Želimo brz oporavak našem fudbaleru i nadamo se da će se što pre oporaviti", stoji u objavi Galatasaraja.

Osimen se povrijedio tokom prošlosedmičnog meča Lige šampiona protiv Štutgarta, a prema prvim procjenama na teren bi mogao sredinom decembra. Povreda Nigerijca je težak udarac za šampione Turske, jer je Osimen ove sezone dao 10 golova u 10 takmičarskih utakmica.

(TAČNO/MONDO)

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Viktor Osimen

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