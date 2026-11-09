Najveći gubitnici u istoriji fudbala: Imali +12 četiri kola prije kraja, pa ostali bez titule!

Na šokantan način je završena sezona u Kini – ekipa kojoj je bio potreban bod u posljednja četiri kola nije uspjela da osvoji titulu!

Izvor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Fudbal nudi drame i piše romane, ali je završetak sezone u kineskom šampionatu ipak nešto posebno...

Ekipa Čengdu Rončenga je četiri kola prije kraja takmičarske godine u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta imala sve u svojim rukama. Bili su na 52 boda, čak 12 više od najbližeg pratioca Dalijen Jingboa, a bio im je dovoljan samo jedan bod iz završnih 360 minuta kako bi osvojili prvu titulu u klupskoj istoriji, u petoj sezoni u elitnom rangu.

Nisu, međutim, u tome uspjeli – uknjižili su do kraja sezone čak četiri poraza, od čega je jedan upisan upravo protiv direktnog konkurenta koji je u međuvremenu i ostale mečeve odradio bez greške. Tako su nakon 30 rundi i jedni i drugi bili na 52 boda, ali su titulu proslavili igrači Dalijena zbog boljeg međusobnog omjera (dva puta su pobijedili Čengdu Rončeng, op.a.).

Izvor: stringer / Stringershub Inc. / Profimedia

Dalijenu je, takođe, ovo prva titula od osnivanja kluba. Egzistiraju od kraja 2021. godine, a dva puta su plasman u viši rang obezbijeđivali kao drugoplasirani – 2023. godine u trećoj i 2024. godine u drugoj ligi. U debitantskoj sezoni u eliti bili su jedanaesti, ali su već u drugoj uspjeli da pokore Kinu.

Sa druge strane, Čengdu Rončeng postoji od marta 2018. godine, a do ove sezone su u najjačem društvu stalno napredovali. Bili su peti, četvrti, pa dva puta treći, međutim u sezoni kada im se sve poklopilo za tron, nisu uspjeli da izdrže...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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