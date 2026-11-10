Povremeni reprezentativac BIH osuđen uslovno na godinu dana zatvora!

Adrian Leon Barišić osuđen zbog saobraćajne nesreće koju je skrivio u junu 2024.

Izvor: Ermin Zatega / Xinhua News / Profimedia

Povremeni reprezentativac BiH Adrian Leon Barišić osuđen je uslovno na godinu dana zatvora jer je u junu 2024. godine u Hrvatskoj izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Defanzivac portugalske Brage tada je zbog neprilagođene brzine na autoputu A1 u Hrvatskoj, u blizini Pirovca, izgubio kontrolu nad vozilom i autom udario dvojicu radnika Hrvatskih autocesta, te 73-godišnjaka koji je prethodno imao udes i kojem su radnici pomagali nakon njegove nesreće.

Stariji muškarac tada je doživio teške tjelesne povrede, a dvojica radnika su zadržani na bolničkom liječenju.

Opštinski sud u Šibeniku osudio je Barišća na godinu dana uslovno, s tim da u roku od dvije godine ne smije počiniti novo krivično djelo, a osim toga mora da plati sudske troškove i troškove vještačenja.

Barišić je dosad upisao 15 nastupa za reprezentaciju BIH, a posljednji put igrao je za „zmajeve“ u oktobru prošle godine na prijateljskoj utakmici s Maltom.

Zbog povrede nije bio na spisku selektora Sergeja Barbareza na Svjetskom prvenstvu prošlog ljeta. Nakon oporavka ove sezone nastupio je na osam mečeva za Bragu, povremeno kao starter, a povremeno ulazi sa klupe.