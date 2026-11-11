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Nova hapšenja navijača Hajduka za nacističke parole na ulicama Splita

Nova hapšenja navijača Hajduka za nacističke parole na ulicama Splita

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Uhapšeno još pet navijača Hajduka zbog nacističkih i antisemitskih parola na meču sa Ajaksom.

Uhapšeno još pet navijača Hajduka zbog nacističkih i antisemitskih parola Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatska policija uhapsila je još pet osoba osumnjičenih za uzvikivanje nacističkih i antisemitskih parola tokom povorke navijača Torcide, uoči fudbalske utakmice između Hajduka i Ajaksa, odigrane 15. oktobra, potvrđeno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

"Uhapšeno je još pet osoba koje se dovode u vezu sa povorkom Torcide i nad njima se sprovodi krivična istraga", saopštila je hrvatska policija, a prenijele agencije.

Prema navodima lokalnih medija, policija je naknadnim pregledom dostupnih video-snimaka identifikovala još pet navijača Hajduka koji su učestvovali u povorci koja se prije utakmice kretala iz centra Splita prema stadionu Poljud.

Uhapšeni navijači trebalo bi već danas da budu predati službi za zadržavanje, nakon čega će biti sprovedeni na ispitivanje u Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu.

Oni se sumnjiče za krivično djelo javnog podsticanja na nasilje ili mržnju, za koje se terete i ranije uhapšeni učesnici povorke.

(agencije)

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Tagovi

Torcida Hajduk Split hapšenje

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