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UEFA kaznila Hajduk zbog "Ustani Adolfe" i "Aušvic, Aušvic": Klub se odmah oglasio

UEFA kaznila Hajduk zbog "Ustani Adolfe" i "Aušvic, Aušvic": Klub se odmah oglasio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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UEFA je konačno donijela odluku o kazni za Hajduk zbog fašističkih i nacističkih poruka i divljanja na meču sa Ajaksom u Konferencijskoj ligi.

UEFA kaznila Hajduk Izvor: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Nakon divljanja navijača Hajduka i fašističkih i nacističkih parola na meču sa Ajaksom u Konferencijskoj ligi sada su stigle kazne. UEFA je poslije meča u kome je Hajduk pobijedio 2:1reagovala pošto su navijači hrvatskog kluba pjevali "Ustaj Adolfe" i "Aušvic, Aušvic". Takođe su navijači Hajduka nosili mrtvački sanduk sa natpisom "Ajaks".

Sada je Hajduk kažnjen sa 80.000 evra novčane kazne, zatvaranjem stadiona za meč 3. kola Lige konferencija kada će na "Poljud" stići Sent Truden, kao i uslovnog kaznom u slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata. Takođe uz to je Hajduk zbog neprohodnih stepenica kažnjen sa 16.000 evra. 

Oglasio se i Hajduk

"HNK Hajduk zaprimio je službenu odluku UEFA-e nastavno na događaje sa stadiona na utakmici Hajduk-Ajaks koja se prošloga četvrtka odigrala na Poljudu, u sklopu 1. kola Konferencijske lige. Zbog prekida koji je nastao upotrebom pirotehničkih sredstava, HNK Hajduk je kažnjen kako slijeedi:

  • zatvaranjem cijelog stadiona na utakmici 3. kola Konferencijske lige (Hajduk vs Sent-Truden)
  • 80.000 € novčane kazne
  • uslovnom kaznom, odnosno u slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata uzrokovanih upotrebom pirotehničkih sredstava, zatvaranjem cijelog stadiona na nekoj od idućih evropskih utakmica
  • Dodatno, zbog neprohodnih stepenica na tribinama Hajduk je kažnjen u iznosu od 16.000 €.

Svim navijačima jasno poručujemo - u idućim evropskim utakmicama, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu naneti ogromnu štetu Klubu, kako finansijsku tako i reputacijsku. U nadi da ćemo svi skupa opet doživjeti velike evropske pobjede, budimo pozitivni primjer po kojem će nas Evropa pamtiti. #HŽV".

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Tagovi

Hajduk Split fudbal UEFA

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