Šta je ostalo iza Toma Brejdija u Birmingemu? Gledao samo četiri utakmice, ali naučio Engleze važnu stvar

Tom Brejdi ostavio je značajan trag u Birmingemu, a njegov kondicioni trener Aleks Gerero promijenio je pristup čitavog kluba prema kondiciji i oporavku.

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Iako je legenda američkog fudbala Tom Brejdi (49) za tri godine uživo gledao samo četiri utakmice svog Birmingema, njegov odlazak izazvao je veliki potres u Engleskoj i u Čempionšipu (drugoj ligi).

Brejdi je brzo postao zaštitni znak kluba koji je trenutni lider drugog ranga i ima velike šanse da se vrati u Premijer ligu prvi put od početka prošle decenije. Dok je bio suvlasnik Birmingema, Brejdi je bio izuzetno aktivan i kao stručni komentator "Foks Sportsa" za NFL, na ugovoru teškom više od 300 miliona dolara.

Uz to, veliki šampion sa Nju Inglandom i Tampa Bejom postao je u međuvremenu 2024. i suvlasnik NFL tima Las Vegas Rejders i tome je takođe bio posvećen.

Ostaje dubok trag Aleksa Gerera

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Ono što će ostati za njim je veliki uticaj Brejdijevog kondicionog trenera Aleksa Gerera, čije će metode i dalje biti korišćene. Njih dvojica blisko su sarađivali godinama i Gerero je jedan od najzaslužnijih za to što je Brejdi igrao aktivno sve do 46. godine. Radeći sa njim, osvojio je četiri Superboula i tri titule MVP-a NFL-a.

"Čelnici Birmingema su veoma impresionirani Gererom, za koga vjeruju da je transformisao klupski pristup kondiciji i oporavku. Od kada je Gerero došao sa Brejdijem, treninzi oporavka dan nakon utakmice postali su obavezni, a igrači su dobili individualne programe, uključujući i prilagođene savjete o ishrani", naveo je "Dejli mejl".

Tom Vagner čvrsto veruje u budućnost

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Poslije Brejdijevog odlaska nema promjene kada je u pitanju ostanak američke grupe "Najthed" kojom rukovodi Tom Vagner, vlasnik 96,64 odsto kluba. On i dalje sa saradnicima vjeruje da Birmingem može da postane jedan od "najistaknutijih" klubova u Engleskoj i jedva čekaju sve što dolazi, s obzirom na velike uspjehe ekipe mladog trenera Krisa Dejvisa (41).

Vagner je početkom ove godine doživio šlog i dobio je veliku podršku navijača. Vratio se na utakmice u septembru.

Holivud ipak ostao u Čempionšipu

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Brejdi će sigurno odneti "holivudski glamur" i deo rivalstva sa Reksamom, kojim rukovode glumci Rajan Rejnolds i Rob Makelheni. Utakmice ta dva tima okupljale su u Brejdijevom mandatu i veliki broj "selebritija", poput Dejvida Bekama.

Takođe, Birmingem će ostati posvećen izgradnji svog novog stadiona sa "dimnjacima", jednog od najneobičnijih u evropskom i svjetskom fudbalu. Pogledajte:

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(MONDO)