Tuča pred Novakom: Tom Brejdi dijelio šamare, NBA igrači ga držali da ne prebije influensera

Novak Đoković je bio među prisutnima kada su se stvari otele kontroli i kada je Tom Brejdi ošamario Logana Pola.

Izvor: X/Fanatics/Printscreen

Svašta je vidio Novak Đoković na "Fanatiks festu u Njujorku. Razgovarao je sa Lionelom Mesijem i čuo nevjerovatne aplauze i skandiranja za najboljeg fudbalera ikada, slikao se sa brojnim sportskim, filmskim i muzičkim zvijezdama, a vidio je i jednu tuču.

Potukli su se nekadašnji kvoterbek Nju Ingland Petriotsa Tom Brejdi i influenser, bokser i kečer Logan Pol. Njih dvojica su odavno u sukobu, a sada su prvo ušli u verbalni duel prije nego što je Tom Brejdi surovo ošamario. Na kraju je ovu dvojicu razdvajao NBA superstar Karl Entoni Tauns. Pogledajte taj momenat:

Round 100 of this never ending beef at Fanatics Fest pic.twitter.com/w7N6WwHnCz — Fanatics (@Fanatics)July 17, 2026

Odmah su krenule priče o tome da li je ovo zaista bio sukob ili je inscenirano kao dio promocije samog događaja. Sama svađa Pola i Brejdija je krenula na prethodnom "Fanatiks festu", a navodno je sada Pol vikao Brejdiju: "Hej, dovedi svog momka. Odvedi ga, da ga ne povrijedim", šta god to značilo. Na kraju se Pol oglasio na društvenim mrežama.

"Ovo se desilo jer sam ga zadirkivao pošto sam ga pobokedio u "fleg fudbalu" (verzija američkog fudbala prim. aut.) a on je probao da me udari? Užasan primker za decu. Aura - 100. Blokirao sam ga i to sa pocokepanim tricepsom."

Sve je krenulo kada je Logan Pol počeo pred Tomom Brejdijem da govori da je jednako dobar sportista kao bilo ko iz svijeta američkog fudbala. Nije se to svidelo Brejdiju, počeli su da se raspravljaju i od tada nisu prestali. Smijao se Tom Brejdi pokušajima Logana Pola da se dokaže, a tokom meča fleg fudbala ga je čak i namjerno pogodio loptom.

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