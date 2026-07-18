logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tuča pred Novakom: Tom Brejdi dijelio šamare, NBA igrači ga držali da ne prebije influensera

Tuča pred Novakom: Tom Brejdi dijelio šamare, NBA igrači ga držali da ne prebije influensera

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je bio među prisutnima kada su se stvari otele kontroli i kada je Tom Brejdi ošamario Logana Pola.

Tom Brejdi ošamario Logana Pola Izvor: X/Fanatics/Printscreen

Svašta je vidio Novak Đoković na "Fanatiks festu u Njujorku. Razgovarao je sa Lionelom Mesijem i čuo nevjerovatne aplauze i skandiranja za najboljeg fudbalera ikada, slikao se sa brojnim sportskim, filmskim i muzičkim zvijezdama, a vidio je i jednu tuču.

Potukli su se nekadašnji kvoterbek Nju Ingland Petriotsa Tom Brejdi i influenser, bokser i kečer Logan Pol. Njih dvojica su odavno u sukobu, a sada su prvo ušli u verbalni duel prije nego što je Tom Brejdi surovo ošamario. Na kraju je ovu dvojicu razdvajao NBA superstar Karl Entoni Tauns. Pogledajte taj momenat: 

Odmah su krenule priče o tome da li je ovo zaista bio sukob ili je inscenirano kao dio promocije samog događaja. Sama svađa Pola i Brejdija je krenula na prethodnom "Fanatiks festu", a navodno je sada Pol vikao Brejdiju: "Hej, dovedi svog momka. Odvedi ga, da ga ne povrijedim", šta god to značilo. Na kraju se Pol oglasio na društvenim mrežama. 

"Ovo se desilo jer sam ga zadirkivao pošto sam ga pobokedio u "fleg fudbalu" (verzija američkog fudbala prim. aut.) a on je probao da me udari? Užasan primker za decu. Aura - 100. Blokirao sam ga i to sa pocokepanim tricepsom.

Sve je krenulo kada je Logan Pol počeo pred Tomom Brejdijem da govori da je jednako dobar sportista kao bilo ko iz svijeta američkog fudbala. Nije se to svidelo Brejdiju, počeli su da se raspravljaju i od tada nisu prestali. Smijao se Tom Brejdi pokušajima Logana Pola da se dokaže, a tokom meča fleg fudbala ga je čak i namjerno pogodio loptom. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Tom Brejdi Logan Pol

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC