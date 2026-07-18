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Ko je Uroš Plavšić? Igrao za Zvezdu i reprezentaciju, uhapšen nakon svadbe sa influenserkom

Ko je Uroš Plavšić? Igrao za Zvezdu i reprezentaciju, uhapšen nakon svadbe sa influenserkom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Prema navodima medija reprezentativac Srbije Uroš Plavšić uhapšen je zbog napada na vojno lice.

Ko je Uroš Plavšić Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Uroš Plavšić prema navodima "Kurira" uhapšen je zbog napada na vojno lice na Vojno-medicinskoj akademiji, a kako isti medij navodi da je i zadržan u pritvoru.

Navodno je nekadašnji centar crveno-bijelih, a sada košarkaš Kluža uhapšen u noći između 16. i 17. jula, tačno nakon što se oženio i imao svadbeno veselje. 

Uroš Plavšić je već duže vreme sa poznatom srpskom influenserkom Jovanom Tomić, a nakon što su prije nekog vremena pred matičarem izgovorili sudbbonosno da, sada su se vjenčali u u crkvi. Na društvenim mrežama se pojavio snimak sa svadbe iz crkve, a navodno se slavlje nastavilo u jednom beogradskom luksuznom restoranu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Ko je Uroš Plavšić?

Najpoznatiji je po tome što je bio deo reprezentacije Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Tada je osvojio bronzanu medalju sa našim nacionalnim timom i vratio se kao jedan od junaka nacije u Beograd.

Nakon početaka u mlađim kategorijama Mege proslijeđen je Smederevu gdje je zapravo igrao sa budućim NBA igračem Gogom Bitadzeom u paru. Nakon toga je otišao na koledž Tenesi i nakon četiri godine se vratio u Srbiju i obukao dres Mege. Nakon toga je bio u Crvenoj zvezdi koja ga je slala na pozajmice u Bešiktaš i Bandirmu u Turskoj. Nedavno je postao član Kluža u Rumuniji i sa tim timom će igrati ABA ligu i Evrokup.

Pogledajte

02:18
Uroš Plavšić intervju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

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Tagovi

Uroš Plavšić košarka

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