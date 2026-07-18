Real ukrao pojačanje Zvezdi i Partizanu

Timoti Luvavu Kabaro neće ni u Crvenu zvezdu ni u Partizan, već je potpisao ugovor sa Real Madridom.

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Prvo se povezivao sa dolaskom u Crvenu zvezdu, a onda se pisalo da je sve gotovo oko njegovog potpisa za Partizan. Na kraju je Timoti Luvavu-Kabaro završio u Real Madridu i potpisao je ugovor na dvije sezone u prestonici Španije.

Košarkaš koga pamtimo iz dana kada je u Srbiji napstugao za Megu je nakon što je Realu i Barsi oteo Kup kralja sa Baskonijom prošle sezone bio tražen i mnogi evroligaši su ga htjeli, ali na kraju je stigao u redove "kraljevskog kluba".

Prošle sezone je krilni košarkaš iz Kana prosječno postizao 13,2 poena uz 3,2 skoka, 1,9 asistencija i 0,8 ukradenih lopti po meču. Počeo je karijeru u Antibu, zatim igrao za Megu i kao 24. pik na draftu otipao je u NBA. Nastupao je za Filadelfiju, Oklahomu, Čikago, Bruklin i Atlantu prije povratka u Evropu 2022. godine.

U Evroligi je igrao za Olimpiju iz Milana i ASVEL po jednu sezonu, a onda je potpisao za Baskoniju i tu se zadržao dvije godine. Sa 31 godinom stiže u Real Madrid.

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