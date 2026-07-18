Uhapšen košarkaš Uroš Plavšić: Preskočio ogradu VMA i napao vojno lice

Prema navodima medija košarkaš Uroš Plavšić je uhapšen zbog napada na vojno lice na VMA.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde i povremeni reprezentativac Srbije Uroš Plavšić je prema navodima "Kurira" uhapšen u noći između 16. i 17. jula. Sada već iskusni centar je navodno uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Razlog za to je prema izvorima "Kurira" to što je u noći između četvrtka i petka preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice. On je navodno na prijavnici broj dva VMA napao jednog pripadnika obezbjeđenja, koji je uspio da ga savlada i pozove vojnu policiju.

Organi vojne policije su tada reagovali i predali su Plavšića patroli MUP-a, a navodi se da je u sukobu sa Plavšem pripadnik obezbjeđenja zadobio lakše tjelesne povrede glave i ruke. Košarkaš je zadržan 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na vojno lice u vršenju vojne službe, navelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu,.

Uroš Plavšić je nedavno i zvanično napustio Crvenu zvezdu i potpisao ugovor sa Klužom u Rumuniji. Nakon što je počeo karijeru u Smederevu otišao je na koledž Tenesi, a zatim je poslije sezone u Megi došao među crveno-bijele. Slala ga je Zvezda na pozajmice u Bešiktaš i Bandirmu i sada je u Klužu.

Igrao je za reprezentaciju Srbije u nekoliko navrata, a bio je dio tima koji je 2024. godine na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio bronzanu medalju.

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