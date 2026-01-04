Tom Brejdi ima novu djevojku koja bukvalno može kćerka da mu bude

Poznati sportista uhvaćen je u prisnom druženju sa jednom od najpopularnijih influenserki mlađe generacije

Nedugo nakon što je u javnosti odjeknula vijest da se Žizel Bundšen udala poslije razvoda od Toma Brejdija za džiudžicu majstora s kojim je nedavno dobila dijete, njen bivši suprug Tom Brejdi kao da je po svaku cijenu želio da pronađe novu partnerku.

Kada je riječ o Tomu, on je nedavno viđen u društvu ljepotice sa kojom je bio jako prisan, što ne bi bio problem da, pod jedan, njegova nova djevojka nije kopija Žizel, a pod dva, po godinama bukvalno može kćerka da mu bude.

Riječ je o popularnoj influenserki Aliks Erl (25), a par je zajedno dočekao Novu godinu na jednoj žurci na kojoj se pojavio i glumac Leonardo Dikaprio, koji je, takođe, godinama bio poznat po vezama sa znatno mlađim djevojkama iako je već neko vrijeme u skladnom odnosu sa manekenkom Viktorijom Ćereti.

Snimci sa zabave preplavili su mreže, a na jednom se vidi Aliks kako se smješka Tomu, dok je rukom naslonjena na njegova leđa, dok se na drugom oboje smješkaju i pričaju, dok ona mazno leži uz njega i šapuće mu nešto na uvo.

Naravno, od tog trenutka glavno o čemu se pričalo je razlika u godinama, a negativni komentari samo su se ređali i to ne samo na račun Brejdija, već su kritike upućene i Aliks.

"Šta je ovo? Zar on nema djecu?", "Juri njegove pare", "Lupila ga kriza srednjih godina, ne može da preboli Žizel Bundšen", "Voljeće ga sve dok ima novca", djelić je onoga što su pisali.

Nova izabranica Toma Brejdija dolazi sa Floride i poznata je influenserka koja je veliku popularnost stekla zahvaljujući blogovima u stilu "Get Ready With Me". Na društvenim mrežama prati je ogroman broj ljudi — više od pet miliona na Instagramu i preko osam miliona na TikToku, a vodi i podkast pod nazivom "Hot Mess". Pažnju javnosti nerijetko privlači i smjelim, provokativnim modnim kombinacijama.

Inače je završila studije marketinga u Majamiju, takmičila se u emisiji "Ples sa zvijezdama" zajedno sa Valom Čmerkovskim, a od 2023. do prošle godine bila je u vezi sa NFL igračem Brekstonom Beriosom.

Kako je sama objasnila, do raskida je došlo jer veza na daljinu nije imala budućnost. S obzirom na to da je Tom Brejdi jedna od najvećih NFL legendi, jasno je da su sportisti njen tip. Govoreći o prethodnom raskidu, Erl je emotivno priznala da joj je važno da pored sebe ima partnera koji će biti prisutan svakog dana, nekoga kome može da pruži podršku i sa kim će graditi bliskost — što, kako kaže, mnogi od nje ne očekuju.

