Manekenka Žizel Bundšen vjenčala se početkom mjeseca sa Žoakimom, instruktorom džiudžicua s kojim je dobila dijete nedugo nakon razvoda od Toma Brejdija
Žizel Bündšen i Žoakim Valente su muž i žena.
Manekenka i bivša supruga Toma Brejdija, izgovorila je sudbosno "da", drugi put, instruktoru džiudžicua na maloj ceremoniji upriličenoj u njihovoj kući na Floridi.
Vjenčana dozvola im je izdata 1. decembra, a par se vjenčao dva dana kasnije, saznije Page Six.
Par nedjelja poslije razvoda otišla na odmor s novim frajerom: Žizel Bundšen ponovo rekla "da"
Iako Žizel i Žoakim nisu objavljivali vjenčanje na društvenim mrežama niti pravili veliku pompu unaprijed, ovo nije bilo "tajno vjenčanje", bliska porodica i prijatelji bili su upoznati sa njihovim planovima.
Žizel i Žoakim imaju zajedničko dijete, dječaka, a bivša manekenka se porodila u februaru ove godine.
Žizel i Žoakim, instruktor džiju-džicua, prvi put su viđeni zajedno u novembru 2022. godine, nakon što se Žoakim pridružio manekenki i njenoj djeci na putovanju u Kostariku, samo nekoliko nedjelja nakon što je njen razvod od Toma Brejdija bio finalizovan.
