Voditeljku optužuju da previše spava sa sportistima: "Kažu da ih povređujem, da sam ja kriva"

Manekenka Melisa Sata izaziva interesovanje javnosti gdje god se pojavi, a sada je riješila da odgovori na brojne prozivke koje je godinama prate.

Italijanska manekenka i TV voditeljka Melisa Sata (39) riješila je da javno odgovori na bizarne optužbe koje su godinama kružile o njoj. Vrlo često ona je bila na udaru javnosti - da je navodno "previše sek*a" razlog zbog kojeg su se njeni bivši partneri povređivali. Na udaru se našla tokom svojih veza sa teniserom Mateom Beretinijem i fudbalerom Kevinom-Prinsom Boatengom.

Dok je bila u vezi sa Beretinijem, italijanski teniser je doživio povredu stomačnih mišića, a korisnici društvenih mreža odmah su okrivili Satu, tvrdeći da je uzrok nedavno spomenuta tema koja se vezuje za nju. Melisa je te optužbe žestoko odbacila i nazvala ih apsurdnim, prenosi "Sport Bible".

"Šteta što je ta povreda na istom mjestu kao i ona iz 2021, kada ga nisam poznavala", izjavila je Sata još 2023. godine, a jasno je mislila na Beretinijeve tegobe. "Ali u svakom slučaju: moram li ja stvarno da odgovaram tim ljudima?"

Slične uvrede na račun manekenke nastupile su i dok je bila u braku sa Boatengom, koji je tokom njihovog braka igrao za Ajnstraht i Barselonu, a ono što su joj spočitavali u tom periodu, žustro je osporila: "Patio je od hronične povrede prepona. I tamo su me napali govoreći da smo imali previše sek*a i da je to bio uzrok njegovih fizičkih problema."

"Dokaz da je seksizam postojao i još uvijek postoji: uvijek su žene te koje odvlače pažnju muškarcima, a ako žena izgubi, onda je to zbog onoga što jede, a ne zbog muškarca", objasnila je manekenka.

Manekenka koju prati gotovo pet miliona naloga na instragramu otkrila je da nije željela da razgovara o ovoj temi, ali joj je pažnu privukao naslov na koji nije mogla da ostane nijema. "To je nešto što se dešavalo mjesecima, kada je naša priča postala poznata u januaru: Beretini ne pobjeđuje zato što ga Sata ometa, previše je zahtjevno", pojasnila je.

"Suzdržavala sam se. Nisam ja ta koja osuđuje bilo šta na društvenim mrežama. Imam mnogo razumijevanja kada je u pitanju sud. Ali naslov u novinama: 'Melisa Sata donosi lošu sreću', nakon meča na turniru u Monte Karlu u kojoj je Mateo pobijedio, ali je poslije toga odustao zbog povrede", rekla je onda, a onda dodala:

"Kako možeš tako nešto da napišeš? To nije etički. Opravdali su moju mržnju", rekla je manekenka.

