"Nevidljiva bolest me slomila": Matija (31) otvorio dušu o velikim problemima, morao je da završi karijeru

Bivši fudbaler Milana Matija Kaldara morao je da ode u penziju zbog borbe sa povredama i nevidljivom bolesti. Odlučio je da stavi tačku u 31. godini.

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Matija Kaldara (31) odlučio je da stavi tačku na profesionalnu fudbalsku karijeru. Bivši fudbaler Milana odlučio je da se povuče zbog borbe sa teškim povredama i problemima sa mentalnim zdravljem. Sve to zajedno ga je slomilo, progovorio je o toj "nevidljivoj bolesti" koja ga je primorala da donese ovakvu odluku.

Napisao je emotivno pismo koje su objavili italijanski mediji. Ispričao je koliko ga je sa mentalne strane pogodilo što je morao da pravi duge pauze zbog povreda i svih problema.

"Mentalne probleme nije lako objasniti riječima. Dok ne prođete kroz to, ne znate kako izgleda i kakve posljedice ostavlja. Nevidljiva je, ali može da vas slomi. Ne vidite je uvijek, vidite samo njene posljedice. I u toj zaglušujućoj tišini vas polako mijenja. Zamagljuje vam misli, pravi mjehur u kom ste zaključani i na neki način postajete njen zatvorenik", počeo je Kaldara.

Nastavio je da priča kroz šta je sve prošao i kakve je to posljedice ostavilo.

"Nisam mogao više da hodam ulicom uzdignute glave. Gledao sam se u ogledalo i nisam mogao da se prepoznam. Nisam imao više taj osjećaj bezbrižnosti. Kada prolazite kroz nešto takvo, to ne povređuje samo vas, već i ljude koji su vam bliski. Meni se upravo to dogodilo. Mjesecima, možda i godinama je tako bilo. Stvorio sam svoj svijet, mjehur o sebi, o svojim potrebama i problemima. Moja supruga i roditelji bojali su se da me pitaju nešto o tome, jer su se plašili straha od moje reakcije. Nisam to bio ja."

"Izdalo me tijelo"

Imao je Kaldara velike probleme sa povredama koje su postale hronične. Razgovori sa ljekarima su ga "pogurali" da donese odluku o kraju.

"Dragi fudbaler, opraštam se od tebe, odlučio sam da završim. Nije bila laka odluka. Sada sam pronašao svoj mir, vrijeme je da donesem ovu odluku. Sve je počelo poslije razgovora sa jednim specijalistom u julu. Rekao mi je 'Matija, više nemaš hrskavicu u članku. Ukoliko nastaviš, moraćemo da ti stavimo protezu za nekoliko godina'. Moje tijelo me izdalo. Tada, vjerovatno i definitivno..."

"Želio je još da igra"

The best Mattia Caldara Atalanta moments ⬇️pic.twitter.com/n8he6btFrs — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News)November 15, 2025

Kaladara je karijeru počeo u Atalanti pa je bio na pozajmicama u Trapaniju i Ćezeni. Odatle je došao u Juventus gdje uopšte nije igrao, pa se vratio na pozajmicu u Atalantu. Onda je šest godina bio u Milanu, mada je većinu sezona proveo na pozajmicama (Atalanta, Venecija, Specija) i na kraju je bio u Modeni. Za reprezentaciju Italije odigrao je dva meča.

"Trenirao sam, oporavljao se od jedne druge povrede, pripremao se za novu sezonu. Nadao sam se da će doći poziv od nekog drugog kluba, trčao sam kroz bol. U avgustu sam primao injekcije, onda sam opet posjetio ljekare koji su mi opet pričali o protezi. Tada sam odlučio da moram da stanem. Bilo je vrijeme da kažem dosta fudbalu, ali i da kažem dosta patnji i praznini koje su me godinama pratile", zaključio je Kaldara.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!