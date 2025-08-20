Modelsica koja se udala za osnivača Gugla u tajnosti posjetila Balkan: Sa Đokovićima uživa u Crnoj Gori

Ivana Berendika iznenadila je sve posjetom Crnoj Gori, a razlog za to je poseban

Izvor: Credit: Hannah Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dijana i Srđan Đoković nedavno su se pojavili na jednoj privatnoj proslavi u Crnoj Gori, gdje su bili u društvu bivše pjevačice grupe "Models" Ivane Berendike i njenog supruga, biznismena Tomasa Jermoluka.

Bivša pjevačica i manekenka, a danas dizajnerka nakita, oglasila se na mrežama podijelivši intimne kadrove sa krštenja, kao i sa veselja na kom su se roditelji najboljeg tenisera svijeta potpuno opustili i prepustili dobroj atmosferi.

Izvor: pritnscreen/instagram/ivanaberendika

Izvor: pritnscreen/instagram/ivanaberendika

U jednom trenutku su se Đokovići latili i mikrofona što je Ivana zabilježila na svom storiju, a kasnije je podijelila i još kadrova iz Crne Gore.

Pogledajte šta je sve objavila Ivana:

Podsjetimo, Ivana Berendika je devedesetih bila jedno od prepoznatljivih lica naše muzičke scene sa grupom "Models", a onda se povukla iz javnosti nakon što je najprije uplovila u vezu, a potom, 2005. godine i u brak sa Tomasom Jermolukom, osnivačem Gugla i jednim od najbogatijih ljudi svijeta.

Zbog njega je spakovala kofere i zauvijek napustila Srbiju. Pjevačku karijeru je ostavila iza sebe i danas se bavi dizajniranjem nakita. Sa suprugom i djecom živi u luksuznoj vili u Majamiju.

2016. godine postali ponosni roditelji blizanaca, a kako je otkrila, prija joj što je Tomas moćniji od nje.

"Nisam bila od onih djevojčica koje su maštale o princu na bijelom konju. Čini mi se da sam uvijek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima", rekla je ona.

