Dado Glišić je neprepoznatljiv: Pjevač imao problem sa narkoticima, a danas izgleda potpuno drugačije

Pjevač danas živi povučeno, daleko od medijske pažnje, a povremeno se oglasi na društvenim mrežama.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Dado Glišić podijelio je na Instagramu selfi nakon duže pauze, a mnogi su u komentarima priznali da ga u prvi mah nisu prepoznali.

Naime, pjevač izgleda mršavije nego ikada, a poznato je da se danas ne pojavljuje mnogo u javnosti, te nemamo priliku svuda da ga vidimo.

Pogledajte kako danas izgleda Dado Glišić:

Ima probleme sa narkoticima

Od 2003. godine snimao je pop pjesme koje su ostvarile veliki uspjeh, ali je u periodu između 2002. i 2008. vodio borbu sa zavisnošću od narkotika. Zbog toga se 2007. povukao sa muzičke scene. Pop pjevač je otvoreno priznao da je jedno vrijeme imao problem s kokainom, nakon čega je potražio pomoć i prošao kroz lečenje. Na kraju je izašao kao pobjednik iz te životne bitke.

"Istina je da je iza mene teška životna borba iz koje sam, uz Božju pomoć, izašao kao pobjednik. Bio sam mlad i prilično razočaran u sve što nam se dešavalo. Nije sramota pasti, sramota je ne ustati", pričao je on za medije ranije.

(MONDO)