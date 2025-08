Preminuo poznati rok muzičar: Prije dvije sedmice se oženio, umro supruzi na rukama

Roker Dejvid Roč je preminuo samo dvije nedjelje nakon što se oženio svojom suprugom Dženifer.

Izvor: Youtube printscreen/ SHEES Celeb News

Rok zvijezda Dejvid Roč preminuo je u 59. godini nakon borbe sa rakom. Muzičar je umro 2. avgusta, prema objavi koju je podijelio hard rok bend "Junkyard".Roč je preminuo samo dvije nedjelje nakon što se oženio svojom suprugom Dženifer.

"Sa velikom tugom objavljujemo da je Dejvid Roč preminuo", saopštio je bend.

"Nakon hrabre borbe sa rakom, Dejvid je sinoć mirno preminuo kod kuće, u naručju svoje voljene supruge. Bio je talentovani umjetnik, izvođač, tekstopisac i pjevač – ali iznad svega, posvećen otac, muž i brat."

"Naše misli su uz cijelu porodicu Roč i sve one koji su ga voljeli."

U junu je bend "Junkyard" na društvenim mrežama podijelio da je Ročov rak bio "agresivan". Roč i Dženifer su, kako se navodi, bili potpuno slomljeni njegovom dijagnozom.

"To je razarajuće i mijenja život iz korena. Pokušavamo da se snađemo u svim emocijama i neizvijesnosti koje to donosi", napisala je ona na društvenim mrežama.

"Dejvid pokazuje nevjerovatnu snagu i istrajnost, i čak usred ove tame, uspijeva da zadrži svoj smisao za humor. To je podsjetnik na to koliko je zaista izvanredan. Ali znamo da će put koji je pred nama biti izuzetno težak. Dejvid je jasno stavio do znanja da ne odustaje od nade, i trebaće nam sva vaša ljubav i molitve."

Izvor: Kurir/ MONDO