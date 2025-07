Preminuo nekadašnji frontmen grupe Iron Maiden

Pol Mario Dej, prvi pevač grupe Iron Maiden, je preminuo.

Izvor: Youtube printscreen/MetalTalk

Vijest o njegovoj smrti objavio je njegov post-Maiden bend More na društvenim mrežama juče (29. jul). Dej je imao 69 godina u trenutku smrti, a uzrok još uvijek nije saopšten. Grupa More se tim povodom oglasila na društvenim mrežama.

"Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti velikog MORE pevača Paula Maria Daya. Paul je bio ogroman dio novog talasa britanskog hevi metala (New Wave of British Heavy Metal) još od vremena kada je bio dio rane postave grupe Iron Maiden, kao i zahvaljujući njegovom fantastičnom nastupu na albumu Warhead."

"Bio je veoma voljena ličnost u britanskom rokenrolu i svirao je na mnogim nezaboravnim koncertima, uključujući legendarni Monsters of Rock 1981. godine na Kasl Doningtonu zajedno sa bendovima AC/DC, Whitesnake/David Coverdale, kao i na turnejama sa Iron Maiden, Def Leppard i mnogim drugim legendarnim umjetnicima. Majk Frilend ga se sa ljubavlju seća kao ‘prokleto sjajnog pjevača!’ Čast nam je što i dalje sviramo njegovu muziku i uvijek ćemo misliti na njega svaki put kada zasviramo uvodne note pjesme Warhead. Upućujemo najdublje saučešće Polovoj porodici, prijateljima, kao i brojnim fanovima širom svijeta koji vole njegovu muziku", napisao je bend o preminulom pevaču.

Izbačen iz Iron Maidena

Pol Mario Dej pridružio se bendu Iron Maiden kada ga je basista Stiv Heris osnovao 1975. godine. Dej je bio prvi pjevač benda i sa njima je bio od 1975. do 1976. godine, kada ga je zamijenio Denis Vilkok. Nakon toga, Wilcocka je zamenio Pol Di’Ano, koji je pjevao na prva dva kultna albuma Iron Maidena. Di’Ano je preminuo u oktobru 2024. godine u 66. godini.

Dej je napustio bend 1976. godine, a u dokumentarcu o formiranju benda, "Iron Maiden: The Early Days", otkriveno je da je izbačen zbog nedostatka scenskog prisustva. Govoreći za Blabbermouth 2019. godine o svom odlasku, Dej je rekao:

"Stiv je govorio: ‘Moraš da budeš bolji. Moraš da budeš više prisutan pred publikom. Moraš da komanduješ binom. Moraš da budeš heroj.’ I ja sam se slagao s njim, ali nisam znao kako to da postignem. Davao mi je upozorenja tri mjeseca: ‘Sredi se. Sredi se.’ I želio sam, samo nisam znao kako. I onda, kad sam dobio otkaz i bio slomljen, to me je promjenilo."

"Prava istina je da Iron Maiden tada nisu bili ništa posebno, iskreno. To je bio sam početak… Svi su kretali od nule. To je bio moj period u bendu, to je bila njihova nulta tačka. Steve je želio da bend postane ogroman. Znao je šta želi. I to je i dobio – jedan od najvećih bendova na svijetu. Koliko god da me bolelo i koliko god da me uzdrmalo, tog dana sam naučio ogromnu lekciju. I iskoristio sam tu emociju, pretpostavljam, u svom pjevanju."

Iako se Pol Mario Dej nikada nije ponovo pojavio na bini sa Iron Maidenom, četvoro od petorice članova originalne postave iz 1975. okupili su se decembra 2018. tokom božićnih praznika. Nakon što je napustio Iron Maiden, Dej je pevao u bendu More, koji je postao poznat po albumu Warhead iz 1981. godine. Te iste godine su nastupili na čuvenom Monsters of Rock festivalu u Kasl Doningtonu uz AC/DC, Def Leppard, Whitesnake i druge.

Između 1983. i 1984. bio je kratko pevač benda Wildfire, a 1985. se pridružio obnovljenoj postavi legendarnog glam rock sastava Sweet. Gitarista benda Sweet, Endi Skot, odao je počast Deju na Facebooku:

"Mik Taker i ja smo okupili prvu novu postavu Sweet-a nakon pauze originalnog benda. Trebao nam je pjevač, i kada je Pol došao na audiciju, dalje nismo tražili. Prvi koncerti su bili u Australiji, rasprodati, što je bio dobar znak za budućnost. Evropa je sledila primjer, a tri rasprodata koncerta u Marquee klubu u Londonu donela su live album, video i DVD. Live at the Marquee je dobro prošao na raznim top-listama širom svijeta, a Polova vokalna izvedba je izdržala test vremena."

(NME/ MONDO)