Tom Brejdi šokirao svijet priznanjem da je klonirao svog psa: Uzeli mu krv prije smrti pa iskeširao za eksperiment

Tom Brejdi je upravo otkrio da je njegov pas Džuni klon njegovog prethodnog ljubimca Lue.

Bivši NFL igrač Tom Brejdi, rekao je u utorak da je njegov pas Džuni klon porodičnog preminulog ljubimca Lue, koji je stvoren u kompaniji Colossal Biosciences, biotehnološkoj firmi sa sjedištem u Dalasu u koju je Brejdi investirao.

Brejdi je objavio vijest u saopštenju koje je izdala kompanija Colossal, koja je ujedno najavila i kupovinu druge firme za kloniranje, Viagen Pets and Equine. Dve kompanije planiraju da spoje svoje tehnologije kako bi proširile usluge kloniranja za vlasnike kućnih ljubimaca i projekte očuvanja ugroženih vrsta.

"Volim svoje životinje. One znače ceo svet meni i mojoj porodici", rekao je Brejdi. "Prije nekoliko godina sarađivao sam sa kompanijom Colossal i iskoristio njihovu neinvazivnu tehnologiju kloniranja uz pomoć jednostavnog uzimanja uzorka krvi naše stare porodične kuce, prije nego što je uginula."

Lua, mješanac pit bula koju su Brejdi i njegova bivša supruga Žizel Bundšen usvojili, uginula je u decembru 2023. godine, što je porodica teško podnela oprostivši se od nje emotivnim objavama na mrežama.

Uzorak koji je korišćen za stvaranje Džuni uzet je prije Luine smrti, navela je kompanija Colossal.

Brejdi je rekao da je kompanija "mojoj porodici dala drugu šansu sa klonom našeg voljenog psa", i dodao da je "uzbuđen zbog toga što tehnologija kompanija Colossal i Viagen zajedno može pomoći porodicama koje gube svoje ljubimce, ali i doprinijeti očuvanju ugroženih vrsta."

Iako je ovo otkriće izazvalo oduševljenje među vlasnicima pasa, koji su svjesni koliko je odlazak ljubimca bolan, ipak, ima i onih koji su izrazili drugačije mišljenje i bojazan:

"Usvojite, ne klonirajte! Jbt ovo je tako uvrnuto", "Ja bih uradio isto 1000%. Moji psi su mi sve!" "Ipak ne, ne možete da klonirate njihove drage duše", "Da li se neko zapitao da li uz kloniranje dolaze i neke 'nuspojave'?" "Ne, srešćemo se na drugoj strani", "Dao bih sve da mogu još jednom da zagrlim mog Dekstera..." oprečna su mišljena na mrežama.



