Srbija nikad neće zaboraviti gest Jirgena Klopa: Stavio Natalijinu ramondu, zbog srpskih heroja

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obilježava se u Srbiji simbolom cvijeta Natalijine ramonde, koji predstavlja hrabrost srpske vojske. Nosio ga je i Jirgen Klop i to mu ne zaboravljamo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svuda u svijetu danas (11. novembar) se obilježava Dan primirja u Prvom svetsku ratu, ali na različite načine. Tako recimo u Engleskoj čuvaju spomen na sve svoje vojnike koji su život dali za otadžbinu i kao simbol koriste crveni cvijet maka, dok je u Srbiji već godinama unazad simbol herojskog podviga srpske vojske cvijet "Natalinija ramonda".

U pitanju je ljubičasti cvijet poznat i kao "cvijet feniks" zbog svoje sposobnosti da ponovo oživi, a nazvan je po srpskoj kraljici Nataliji Obrenović. Njegova priroda na najbolji način opisuje sve to je preživjela srpska vojska tokom rata. "Natalijina ramonda" ima sposobnost da "vaskrsava" nakon što je potpuno osušena, a ova ugrožena i retka, endemska vrsta može da se vidi samo na području Centralnog Balkana, u Srbiji, Makedoniji i sjevernoj Grčkoj. Inače raste na izuzetno nepristupačnim mjestima, uglavnom u klisurama, na krečnjačkim stijenama, gdje je suvo i hladno. Takva je sudbina bila i srpske vojske - morali su da ožive i vrate se u rodnu zemlju kada su ih svi otpisali.

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Sjetio ih se i njemački trener Jirgen Klop, zbog čega ga i godinama kasnije Srbi veoma poštuju - i neće mu zaboraviti da je odao počast poginulim srpskim vojnicima iz Prvog svjetskog rata.

Klop ponio Natalijinu ramondu na "Marakani"

Crvena zvezda je 6. novembra 2018. godine dočekala Liverpul na svom stadionu, i ostvarila je veliku pobjedu 2:0 golovima Milana Pavkova, a taj susret obilježio je i zaista lijep gest Jirgena Klopa. Ponio je bedž "Natalijine ramonde" na reveru, pokazavši na taj način poštovanje prema srpskoj istoriji.

Takođe, i njegovi fudbaleri su imali taj amblem na slikanju pred početak utakmice, dok je nisu nosili tokom trajanja susreta, što je vjerovatno i zbog pravila UEFA.

Danima se zbog toga u Srbiji pričao o postupku njemačkog trenera kojem su se fudbalska i trenerska karijera nekoliko puta preplitale sa našim ljudima. Godinama je sarađivao sa Željkom Buvačem, najbolji fudbal u karijeri kod njega je igrao Neven Subotić, a upravo od Crvene zvezde kupio je Marka Grujića. Vjerovatno je i zbog svijeta toga Jirgen odlučio da na rever stavi simbol srpske vojske u Prvom svjetskom ratu.

Klop opet dolazi u Beograd

Izvor: Federico Gambarini/DPA

Osam godina kasnije, u slično vrijeme, Jirgen Klop ponovo će boraviti u Beogradu. Ovoga puta kao selektor Njemačke dolazi na stadion "Rajko Mitić" u okviru 5. kola Lige nacija. Srbija će probati da mu se "revanšira" za poraz od prije mjesec dana u Minhenu (2:0), ali nažalost na tribinama neće biti navijača zbog kazne UEFA.

Meč se igra 13. novembra, dakle dva dana poslije Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, tako da je pitanje da li će ovoga puta Jirgen Klop ponijeti cvijet "Natalijine ramonde".

"Natalijina ramonda" kao srpski simbol

Botaničar Josif Pančić otkrio da cvijet ramonda postoji i raste i izvan Španije, područja na kom je otkrivena početkom 19. vijeka. Prema njegovim otkrićima, ramonda raste i na jugu Srbije, pa ju je stoga nazvao ramonda serbika. Krajem 19. vijeka dvorski ljekar Obrenovića Sava Petrović primijetio je cvijet ramonda u okolini Niša, pa je nazvan po Nataliji Obrenović.

Od 2012. godine Dan primirja u Prvom svjetskom ratu u Srbiji se obilježava kao državni praznik. Glavni motiv za amblem ovog praznika je cvijet Natalijine ramonde, iza koje se nalaze zelena i crna traka, što su boje Albanske spomenice.

Preporuka je da se ovaj amblem nosi na reveru u nedjelji koja prethodi prazniku, kao i na sam dan praznika.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:55 Jirgen Klop izlazi na meč Nemačka Srbija na Alijanc areni u Minhenu Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)