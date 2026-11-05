Jirgen Klop objavio spisak za Srbiju: Sada pozvao 20 igrača manje

Selektor Njemačke Jirgen Klop smanjio spisak na 24 igrača za predstojeće mečeve. Provjerite ko su fudbaleri koji će igrati protiv Srbije.

Izvor: ANNA SZILAGYI/EPA

Selektor fudbalske reprezentacije Njemačke Jirgen Klop objavio je danas konačan spisak igrača na koje računa za predstojeće mečeve u Ligi nacija, između ostalog i susret sa Srbijom koji se igra u Beogradu 13. novembra. Klop je pozvao upola manje igrača nego prošli put, što je i logično kada se uzme u obzir da se igraju dvije, a ne četiri utakmice.

Tako su umjesto 44 fudbalera, ovoga puta pozvana 24. Klop je morao da "prorijedi" spisak jer ih čekaju samo mečevi sa Srbijom i Holandijom (16. novembar) i zato sada neće eksperimantisati sa dva spiska.

Ko je na Klopovom spisku?

Nisu pozvani fudbaleri poput Adejemija, Rauma, a "precrtan" je i Voltemade. Zbog povreda takođe nema Serža Gnabrija, Džamala Musijale i Džoša Vagnomana. Evo ko je na spisku Njemačke:

Golmani: Aleksander Nibel (Bešiktaš), Mark-Andre Ter Štegen (Ajaks), Jonas Urbig (Bajern Minhen).

Aleksander Nibel (Bešiktaš), Mark-Andre Ter Štegen (Ajaks), Jonas Urbig (Bajern Minhen). Defanzivci : Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Natanijel Braun (Bajern Minhen), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilijan Mitelštat (Štutgart), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Džonantan Ta (Bajern Minhen), Malik Čau (Njukasl), Filip Troj (Frajburg).

: Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Natanijel Braun (Bajern Minhen), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilijan Mitelštat (Štutgart), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Džonantan Ta (Bajern Minhen), Malik Čau (Njukasl), Filip Troj (Frajburg). Vezni red: Tom Bišof (Bajern Minhen), Said El Mala (Keln), Brajan Gruda (Lajpcig), Lenart Karl (Bajern Minhen), Jošua Kimih (Bajern Minhen), Vael Mohija (Borusija Menhengladbah), Feliks Nmeča (Borusija Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul).

Tom Bišof (Bajern Minhen), Said El Mala (Keln), Brajan Gruda (Lajpcig), Lenart Karl (Bajern Minhen), Jošua Kimih (Bajern Minhen), Vael Mohija (Borusija Menhengladbah), Feliks Nmeča (Borusija Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul). Napad: Junes Ebnutalib (Ajntraht), Niklas Filkrug (Verder Bremen), Kai Haverc (Arsenal).

Stanje na tabeli Lige nacija

Poslije četiri kola u Ligi nacija u našoj grupi "A" divizije vode Holandija i Grčka sa po osam bodova, Njemačka je osvojila pet, a Srbija nema niti jedan.