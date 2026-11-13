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Vahid Halilhodžić: "Hrvati, naviknite se na poraze"

Vahid Halilhodžić: "Hrvati, naviknite se na poraze"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Legendarni reprezentativac Jugoslavije i dugogodišnji trener Vahid Halilhodžić istakao je da Hrvatska mora da se navikne na poraze i da prihvati novu realnost svog tima.

Vahid Jalilhodžić o reprezentaciji Hrvatske Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Hrvatska je sa Slavenom Bilićem na klupi zaređala četiri poraza, ali sada se javio Vahid Halilhodžić i istakao je da smatra da na to mora da se navikne javnost. Hrvate je prvo savladala Španija sa 4:1, pa Engleska sa 7:0, zatim opet Španija i Engleska, ovoga puta sa po 2:1.

"Prije svega, mislim da je Hrvatska odigrala solidnu, dobru utakmicu i da je zaslužila neriješen rezultat", rekao je Halilhodžić za Net.hr.

"Naviknite se na poraze"

Izvor: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četiri poraza bila su bolna, pogotovo nakon pobjede nad Češkom poslije koje se javnost ponadala da će "vatreni" opet biti konkurentni najvećima. Ipak, legendarni Vaha ističe da je vrijeme da se prihvate porazi.

"Treba se naviknuti na to da će u razdoblju koje je preuzeo Slaven Bilić sportska javnost, posebno fudbalska, morati da prihvati nešto slabije rezultate. Nakon fantastičnih rezultata koje je reprezentacija ostvarivala, normalno je da će doći do određenog pada. Ipak, utakmica na Vembliju daje malo nade da se Hrvatska ponovo vraća svojim starim, kvalitetnim igrama", kaže Vahid Halilhodžić.

"Otići će Modrić i Perišić"

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Sada je vrijeme i da se pojave neki novi. Već su neki igrači poput Dejana Lovrena, Ivana Rakitića i Danijela Subašića otišli u penziju, a uskoro će i Luka Modrić, Ivan Perišić, Ante Budimir, Andrej Kramarić...

"Jednog dana Modrić, Perišić i svi ostali iskusniji igrači prestaće da igraju. To je prirodan proces i sasvim je normalno da će doći do promjena. Modrić je fenomen jer i u 41. godini igra na takvom nivou, ali vjerovatno će doći trenutak kada više neće moći održavati taj nivo i kada će biti potrebno napraviti promjenu. Treba pronaći njihove zamjene. Zato je dobro što se to radi postupno i polako", poručio je Halilhodžić.

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Tagovi

Hrvatska Vahid Halilhodžić

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