"Ovo je očigledno ubistvo, ubili su Periša": Dejan Lovren o snimku horora iz Jankomira

Bivši hrvatski fudbaler Dejan Lovren oglasio se poslije snimka iz Jankomira na kome se vidi kako medicinski tehničari maltretiraju i guše bivšeg sportistu Kristiana Josipa Periša.

Izvor: HRT/screenshot

Hrvatski sportista Kristian Josip Periš (32) preminuo je na Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru nakon što su ga mučili i maltretirali bolničari iz ove ustanove. Snimak horora, dug osam minuta, izazvao je reakcije širom regiona, a zbog toga je reagovao i poznati hrvatski fudbaler Dejan Lovren.

Reagujući na jezivi snimak koji kruži društvenim mrežama, Dejan Lovren je objavio emotivnu i oštru poruku poslije svega što se dogodilo Kristianu Josipu Perišu, nekadašnjem atletičaru i treneru.

Šta je napisao Dejan Lovren?

Izvor: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

"Vidio sam snimak na kojem si vezan i potpuno bespomoćan. Nije važno šta si radio ili šta ti se događalo - nijedno ljudsko biće, a posebno ne neko ko traži pomoć, ne zaslužuje da se prema njemu tako postupa. Ovo što se dogodilo nije nesreća niti 'komplikacija'", napisao je Lovren i poručio da istraga mora da utvrdi ko je sve odgovoran.

"Ovo je bilo očigledno ubistvo. Snimak postoji, a odgovornost ne smije da se završi na četvorici koji su na videu. Mora da se ispita ko je to dozvolio, ko je nadgledao, ko je zakasnio sa reakcijom i ko je pokušao da zataška slučaj", poručio je Lovren.

"Pravda mora da bude zadovoljena do kraja, istina mora da izađe na vidjelo, a odgovorni - svi odgovorni - moraju da odgovaraju. Tvoja porodica zaslužuje odgovore. Ti zaslužuješ da tvoje ime ne bude samo još jedna vijest, već podsjetnik da ljudski život i dostojanstvo nisu bezvrijedni. Počivaj u miru, Kristijane", zaključio je bivši hrvatski reprezentativac.

Šta se desilo poslije smrti Periša?

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog ubistva uhapšena su četvorica medicinskih tehničara iz pomenute klinike. Prema saopštenju Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu, postoji osnovana sumnja da su tokom postupanja prema Perišu primijenili fizičku silu protivno pravilima medicinske struke te mu nanijeli više povreda.

U međuvremenu je direktorka klinike podnijela ostavku, a porodica Kristijana Josipa Periša najavila je proteste u Zagrebu.

Ko je Kristian Josip Periš?

Periš je godinama uspješno nastupao za Atletski klub Agram u disciplinama bacanje kugle i diska. Tokom karijere je bio juniorski prvak Hrvatske, za seniorsku reprezentaciju je osvojio tri bronzane medalje, a profesionalnu karijeru je završio 2021. godine.

Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, radio je kao kondicioni trener, maser i trener u paraobaranju ruke. Bio je izuzetno posvećen radu sa osobama sa invaliditetom i izuzetno cijenjen u svom poslu.

Posebno se istakao radom u Hrvatskom savezu za obaranje ruke, gdje je radio kao kondicioni trener i maser. Bio je ključni dio stručnog štaba koji je pripremao hrvatske para-sportiste za velika međunarodna takmičenja, uključujući Evropsko prvenstvo u Slovačkoj i Svjetsko prvenstvo u Moldaviji.

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