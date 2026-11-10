Snimak ubijenog Kristijana Periša: "Oni ne mogu da se izraze, zato podliježu agresiji"

Kristijan Josip Periš je u jednoj emisiji govorio o svom radu. Pričao je o problemima osoba sa autizmom i cerebralnom paralizom i tome kako im pomoći da se uključe u sportske aktivnosti.

Izvor: Youtube/UniZg

Smrt Kristijana Josipa Periša u Zagrebu u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan duboko je potresla Hrvatsku i region. Ovaj 32-godišnji bivši atletičar bavio se trenerskim poslom i prema navodima medija brutalno je ubijen po prijemu u bolnicu. Sada su mediji pronašli i snimak njegovog intervjua.

On je u 55. epizodi emisije "Nova vizura" Univerziteta u Zagrebu govorio o svom radu sa osobama sa posebnim potrebama i bitnosti njihovog uključivanja u društvo. Pričao je o kineziterapiji, radu sa djecom i osobama sa cerebralnom paralizom, kao i o svom radu sa parasportistima.

"Radimo na tome da što više ljudi s invaliditetom uključimo u sport i parasport, da ih se što više angažuje. Lično sam primijetio da treniranje stvarno pozitivno utiče na svakoga, a naročito na osobe s invaliditetom jer, koliko sam primijetio, poboljšava kognitivne funkcije i stabilizuje raspoloženje", rekao je Periš.

Govorio o inkluziji

Najviše je radio sa osobama sa cerebralnom paralizom kao i sa onima na spektru autizma koji žele da se bave sportom. Objasnio je kako radi sa osobama koje imaju poteškoće u izražavanju i naveo kako im prići. Priznao je da je sa njima najteže raditi.

"Autizam je definitivno. Znači, osoba koja se verbalno teže izražava, neko kome je komuniciranje s okolinom otežano. To su ljudi zapravo koji podležu agresivnim postupcima i ponašanjima jer se ne mogu izraziti drugačije ako ne dobiju ono što žele. Jer ako se osoba ne shvati, onda znaju biti agresivni. Tako da, zapravo, spektar autizma možda najviše".

Na kraju je istakao da je situacija sa prihvatanjem osoba sa invaliditetom u Hrvatskoj bolja, ali ne još uvijek dovoljno inkluzivna.

"Vjerujem da se svijest podigla na viši nivo, što se tiče osoba s invaliditetom, treniranja i svega ostaloga. Nismo sigurno došli do inkluzije, ali trebali bismo ići prema tome. Ako ne idemo, trebali bismo ići. Vjerujem da je bolje nego prije, ali još nije onako kako bi moglo i trebalo biti", rekao je Periš.

Kristijan Josip Periš Izvor: Youtube/UniZG

(MONDO)