Dva grada, osam minuta tišine: Hrvatski studenti traže istinu o smrti Kristiana Josipa Periša

Studenti organizuju osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu i Splitu, tražeći istinu i odgovornost za okolnosti njegove smrti u Klinici Jankomir.

Izvor: Facebook / Atletski klub Agram

Studentska inicijativa "Vrijeme za promjene" pozvala je građane da se u subotu, 14. novembra, u 12 časova okupe i odaju počast Kristianu Josipu Perišu, čija je smrt u Klinici za psihijatriju izazvala brojne reakcije i pitanja o okolnostima pod kojima je preminuo.

Kako su naveli na društvenim mrežama, na Cvjetnom trgu u Zagrebu održaće se osam minuta šutnje u znak sjećanja na mladog čovjeka čiji je život prerano ugašen, kao i u znak solidarnosti sa njegovom porodicom i najbližima.

Iz inicijative poručuju da je važno da okolnosti Kristianove smrti dobiju odgovore koje javnost zaslužuje, te ističu da njegov slučaj ne smije biti zaboravljen.

"Ne želimo da njegovo ime postane još jedan slučaj koji će s vremenom pasti u zaborav", naveli su.

Organizatori poručuju da osam minuta tišine predstavlja simboličan čin sjećanja, solidarnosti i zahtjeva za odgovornošću.

"Za Kristiana. Za istinu. Za odgovornost. Budimo zajedno. U tišini koja govori", poručili su.

U isto vrijeme, samo u Splitu zakazano je okupljanje sa istim ciljem.

Prema objavljenom pozivu, okupljanje će biti održano na Voćnom trgu u Splitu, u subotu, 14. novembra 2026. godine, sa početkom u 12 časova. Građani su pozvani da ponesu svijeće i pridruže se osam minuta šutnje u znak sjećanja na Kristiana Josipa Periša.

Organizatori i inicijatori okupljanja su Građanska inicijativa „Zdravi Split“ i „Stanari zajedno“, koji pozivaju građane Splita da zajednički odaju počast preminulom mladiću.

Podsjećamo, Kristian Josip Periš preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Zagrebu, a četiri tehničara ove ustanove osumnjičena su za teško ubistvo. Osumnjičeni se terete da su postupali suprotno pravilima medicinske struke i dužnoj pažnji prema psihički oboljelom pacijentu.

(Mondo)