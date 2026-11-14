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Japan šokirao Brazil: Dva crvena kartona i potpuni haos na terenu

Japan šokirao Brazil: Dva crvena kartona i potpuni haos na terenu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bazil je u prijateljskoj utakmici doživio poraz od Japana.

Japan pobijedio Brazil 3:2 u prijateljskoj utakmici Izvor: Christopher Neundorf/EPA

Japan je šokirao Brazil u prijateljskoj utakmici u Singapuru. Pred više od 50.000 navijača su slavili sa 3:2. Gosti su bili nervozni od samog početka, Vinisijus Žunior je protestovao za svaku odluku sudija, bilo je tenzija, ali su Japanci na kraju došli do pobjede.

Poveli su već u 15. minutu preko Takefusa Kuba, pa je samo četiri minuta kasnije Keito Nakamura duplirao prednost. Vinisijus je u 33. minutu smanjio zaostatak.

Djelovalo je da "karioke" idu do preokreta kada je Vinisijus u 75. minutu izjednačio, ali je Tatšuiro Sakamoto u nadoknadi dao gol za pobjedu. Zbog toga su živce izgubili i Karlo Anćeloti i Rafinja koji su bili na klupi. Obojica su dobili po crveni karton.

Brazil naredni prijateljski meč igra baš protiv Singapura 17. novembra u 11 časova po našem vremenu.

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Tagovi

Brazil Japan prijateljska utakmica

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