Bazil je u prijateljskoj utakmici doživio poraz od Japana.
Japan je šokirao Brazil u prijateljskoj utakmici u Singapuru. Pred više od 50.000 navijača su slavili sa 3:2. Gosti su bili nervozni od samog početka, Vinisijus Žunior je protestovao za svaku odluku sudija, bilo je tenzija, ali su Japanci na kraju došli do pobjede.
Poveli su već u 15. minutu preko Takefusa Kuba, pa je samo četiri minuta kasnije Keito Nakamura duplirao prednost. Vinisijus je u 33. minutu smanjio zaostatak.
Japan šokirao Brazil: Dva crvena kartona i potpuni haos na terenu
Djelovalo je da "karioke" idu do preokreta kada je Vinisijus u 75. minutu izjednačio, ali je Tatšuiro Sakamoto u nadoknadi dao gol za pobjedu. Zbog toga su živce izgubili i Karlo Anćeloti i Rafinja koji su bili na klupi. Obojica su dobili po crveni karton.
| VINICIUS JR ARE YOU MADDD??? https://t.co/CqvbZbxcjX— Kalshi FC (@KalshiFC)November 14, 2026
Brazil naredni prijateljski meč igra baš protiv Singapura 17. novembra u 11 časova po našem vremenu.
| Vinicius stopped Endrick from fighting the referee. https://t.co/oF4iCKgJjL— Kalshi FC (@KalshiFC)November 14, 2026