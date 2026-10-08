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Drama bivšeg fudbalera Zvezde: Bruno Duarte izgubio svijest, pa iznesen na nosilima

Drama bivšeg fudbalera Zvezde: Bruno Duarte izgubio svijest, pa iznesen na nosilima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Brazilski napadač Bruno Duarte izgubio je svijest na utakmici protiv Botafoga.

Bruno Duarte pao u nesvijest u Brazilu Izvor: 365Scores Brasil/X/Printscreen

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Bruno Duarte izgubio je svijest na utakmici Vasko De Game i Botafoga u brazilskom šampionatu, koja je završena u korist njegovog tima 2:1. Napadač je do udarca i pada u nesvijest zabilježio jednu asistenciju, ali je čitavo drugo poluvrijeme morao da presjedi na klupi.

U 37. minutu je viđena dramatična situacija, kada je Duarte primio udarac u predjelu grudnog koša i ostao bez vazduha i svijesti. Ozbiljnost situacije primijetio je Tijago Mendes koji je odmah alarmirao ljekarsku ekipu. Duartea su ubrzo okružili saigrači, ali je morao da bude iznesen na nosilima.

Kako su prenijeli brazilski mediji, bivši igrač Zvezde je srećom brzo došao sebi i nije transportovan u bolnicu, već je ostao da sa klupe isprati meč do kraja. Pogledajte kako se odigrala čitava drama na terenu:

Bruno Duarte je pronašao dobru formu po odlasku iz Zvezde, pošto je na šest utakmica postigao dva gola i dvije asistencije i postao jedan od najvažnijih aduta Vasko De Game u napadu.

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Bruno Duarte fudbal Brazil

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