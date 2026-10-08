Drama bivšeg fudbalera Zvezde: Bruno Duarte izgubio svijest, pa iznesen na nosilima

Brazilski napadač Bruno Duarte izgubio je svijest na utakmici protiv Botafoga.

Izvor: 365Scores Brasil/X/Printscreen

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Bruno Duarte izgubio je svijest na utakmici Vasko De Game i Botafoga u brazilskom šampionatu, koja je završena u korist njegovog tima 2:1. Napadač je do udarca i pada u nesvijest zabilježio jednu asistenciju, ali je čitavo drugo poluvrijeme morao da presjedi na klupi.

U 37. minutu je viđena dramatična situacija, kada je Duarte primio udarac u predjelu grudnog koša i ostao bez vazduha i svijesti. Ozbiljnost situacije primijetio je Tijago Mendes koji je odmah alarmirao ljekarsku ekipu. Duartea su ubrzo okružili saigrači, ali je morao da bude iznesen na nosilima.

Kako su prenijeli brazilski mediji, bivši igrač Zvezde je srećom brzo došao sebi i nije transportovan u bolnicu, već je ostao da sa klupe isprati meč do kraja. Pogledajte kako se odigrala čitava drama na terenu:

SUSTO NO CLÁSSICO! Bruno Duarte, atacante do Vasco, desmaiou em campo e precisou ser substituído no clássico contra o Botafogo.: @calvino_fc https://t.co/UKULwTRvvL — 365Scores Brasil (@365ScoresBR)October 8, 2026

Bruno Duarte je pronašao dobru formu po odlasku iz Zvezde, pošto je na šest utakmica postigao dva gola i dvije asistencije i postao jedan od najvažnijih aduta Vasko De Game u napadu.

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