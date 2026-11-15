logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevjerovatan povratak: Ronaldinjo debitovao za italijanskog trećeligaša i vratio se na teren poslije 4068 dana!

Nevjerovatan povratak: Ronaldinjo debitovao za italijanskog trećeligaša i vratio se na teren poslije 4068 dana!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Vratio se legendarni Brazilac, u 47. godini ponovo zaigrao fudbal!

Ronaldinjo Izvor: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski svijet je danas dobio prizore koje su mnogi mislili da nikada više neće vidjeti. Legendarni brazilski majstor Ronaldinjo zvanično se vratio profesionalnom fudbalu u 37. godini i upisao debitantski nastup za italijanskog trećeligaša Ravenu!

Ovaj nestvaran transfer zapalio je Apenine, a čuveni osmijeh sa kojim je svojevremeno pokorio planetu ponovo je bio na licu čovjeka koji je fudbal pretvorio u umjetnost.

Ono što ovaj debi čini potpuno nevjerovatnim jeste podatak da je Ronaldinjo odigrao svoj prvi zvanični meč nakon tačno 4068 dana pauze. Posljednji put na zvaničnom terenu u takmičarskom meču viđen je još u dresu Fluminensea, prije više od decenije (2015. godine).

Iako su godine prošle, a magija se malo transformisala u rutinu i iskustvo, svaka lopta koju je primio na stadionu u Raveni nosila je prepoznatljiv genije čovjeka zbog kojeg su se televizori gasili kasnije, a tribine ustajale.

Italijanski trećeligaš je preko noći postao centar fudbalske planetarne pažnje, a navijači u Raveni imali su privilegiju da svjedoče trenutku koji će ući u istoriju ovog kluba - i fudbala uopšte.

Fudbal možda jeste surov prema godinama, ali legende poput Ronaldinja nikada ne stare - one samo pišu nova, nevjerovatna poglavlja.

Inače, Ravena danas igra protiv Forlija, a uoči meča 14. kola Serije C bila je na drugom mjestu iza Specije. Ronaldinjo je odigrao prvih 45 minuta, a njegov klub trenutno vodi 1:0. Upravo je Brazilac učestvovao u akciji kod vodećeg gola.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ronaldinjo Serija C Ravena

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC