Nevjerovatan povratak: Ronaldinjo debitovao za italijanskog trećeligaša i vratio se na teren poslije 4068 dana!

Vratio se legendarni Brazilac, u 47. godini ponovo zaigrao fudbal!

Izvor: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski svijet je danas dobio prizore koje su mnogi mislili da nikada više neće vidjeti. Legendarni brazilski majstor Ronaldinjo zvanično se vratio profesionalnom fudbalu u 37. godini i upisao debitantski nastup za italijanskog trećeligaša Ravenu!

Ovaj nestvaran transfer zapalio je Apenine, a čuveni osmijeh sa kojim je svojevremeno pokorio planetu ponovo je bio na licu čovjeka koji je fudbal pretvorio u umjetnost.

Ono što ovaj debi čini potpuno nevjerovatnim jeste podatak da je Ronaldinjo odigrao svoj prvi zvanični meč nakon tačno 4068 dana pauze. Posljednji put na zvaničnom terenu u takmičarskom meču viđen je još u dresu Fluminensea, prije više od decenije (2015. godine).

GUESS WHO’S BACKRonaldinho takes to the pitch in Ravenna. He’ll be in the starting XI. https://t.co/ZyKna3fJwp — nss sports (@nss_sports_)November 15, 2026

Iako su godine prošle, a magija se malo transformisala u rutinu i iskustvo, svaka lopta koju je primio na stadionu u Raveni nosila je prepoznatljiv genije čovjeka zbog kojeg su se televizori gasili kasnije, a tribine ustajale.

Italijanski trećeligaš je preko noći postao centar fudbalske planetarne pažnje, a navijači u Raveni imali su privilegiju da svjedoče trenutku koji će ući u istoriju ovog kluba - i fudbala uopšte.

Fudbal možda jeste surov prema godinama, ali legende poput Ronaldinja nikada ne stare - one samo pišu nova, nevjerovatna poglavlja.

Inače, Ravena danas igra protiv Forlija, a uoči meča 14. kola Serije C bila je na drugom mjestu iza Specije. Ronaldinjo je odigrao prvih 45 minuta, a njegov klub trenutno vodi 1:0. Upravo je Brazilac učestvovao u akciji kod vodećeg gola.