Ronaldinjo se vratio iz penzije: Igraće u Italiji u 47. godini

Definitivno je - Ronaldinjo je postao novi igrač Ravene, italijanskog trećeligaša

Izvor: Profimedia

Legendarni Brazilac Ronaldinjo (46) postao je igrač italijanskog trećeligaša Ravene i vratiće se fudbalu prvi put od penzionisanja, 2015. Tada je okončao karijeru kao igrač Fluminensea, ali sada će opet obuti kopačke, što je velika sportska i marketinška želja vlasnika kluba, italijansko-američkog biznismena Ignjacija Ćiprijanija.

Ronaldinjo će poslije 11 godina prekinuti penziju i 23. juna će u Majamiju biti predstavljen kao novi igrač tima.

"Nove boje, isti osmijeh, ne mogu da dočekam da zaplešem sa loptom ponovo i da ispišem nove stranice istorije sa Ignjacijom i sa čitavom porodicom Ćiprijani. Fudbal mi je uvijek bio izvor radosti i želim da to donesem i u Ravenu", kazao je Brazilac.

Ronaldinjo je posljednji put viđen na terenu prije tačno dvije nedjelje, kada je u Venecueli igrao na jednoj dobrotvornoj utakmici.

Pored toga što će biti fudbaler i marketinško lice kluba, Ronaldinjo će dobiti i dio dionica kluba. Od ovog ljeta će sa saigračima pod vođstvom trenera Andree Mandorlinija pokušati da izbori plasman u Seriji B.

Pitanje je koliko će zaista moći da igra prvak svijeta sa Brazilom (2002) i osvajač Lige šampiona sa Barselonom (2006), kao i Zlatne lopte 2005. Sigurno je da će svako njegovo pojavljivanje u dresu Ravene izazvati ogromnu pažnju, širom svijeta.

Ko su vlasnici Ravene?

Porodica Ćiprijani vlasnik je Ravene od pretprošle godine i koliko je ozbiljna pokazao je i dolazak Arijeda Brajde (80) u klub. On je nekadašnji izvršni direktor Milana u zlatno doba tog "rosonera" (1986-2002), a 2015. godine bio je i direktor Barselone.

U okviru tog ambicioznog projekta i Ronaldinjo će odigrati svoj 648. zvanični meč - čim se spremi i čim se za to steknu uslovi.