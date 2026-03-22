Ronaldinjo spiskao 125 miliona, ostao sa šest dolara u džepu: Samo jedna odluka ga spasila od siromaštva

Ronaldinjo nije brinuo u novcu koji je zaradio tokom karijere, a zbog toga je u jednom trenutku ostao sa samo šest dolara u džepu.

Malo ko je imao magiju u nogama kao Ronaldinjo, a nakon sjajne karijere nije se baš najboplje snašao. Kako ga je nedisciplina koštala dužeg ostanka na najvišem nivou fudbala tako ga je brljanje sa finansijama gotovo dovelo do siromaštva.

Nakon početaka u Brazilu bio je superzvijezda u Pari Sen Žermenu, nakon čega je zaigrao u Barseloni odakle ga najviše pamtimo. Potom je igrao za Milan, pa za nekoliko klubova u Brazilu i godinu dana u Meksiku.

Kada je završio karijeru, mogao je da se pohvali da je od fudbala zaradio milione, a od sponzorskih ugovora još više novca. Ipak, taj novac mu nije predugo potrajao.

Imao je 125 miliona i spiskao ih je

Fudbaler koga su bukvalno svi voljeli je u karijeri zaradio preko 125.000.0000 evra, ali je od fudbala više volio lagodan i raskalašan život. Trošio je na žurke i putovanja, na letove u Brazil i izdašne poklone.

Njegov životni stil se nije promijenio ni kada je završio sa fudbalom, a uz nekoliko jako loših ulaganja i loših ekonomskih odluka došao je na rub propasti. Zbog ilegalne gradnje u Porto Alegreu morao je da plati 2.000.000 dolara, a zatim su vlasti krenule da mu plijene nekretnine, luksuzne automobile i da mu blokiraju bankovne račune. Na kraju je u jednom momentu uhapšen, a kada je izašao iz zatvora na računu je imao - šest dolara.

Sada opet živi lagodno

Na kraju, ipak,R onaldinjo nije bankrotirao. Sve se promijenilo kada je 2021. godine dobio spor protiv ekipe Atletiko Mineira koji mu je dugovao novac od marketinških prava. Tada je dobio oko 1.000.000 dolara, a kao što mogu da se sjete i navijači u Srbiji bio je dio reklamnih kampanja čak i tamo.

Sada nema sponzorske ugovore kao nekada, ali usijpeva da zaradi dovoljno da živi lagodno i često je gost revijalnih utakmica, gala večeri...