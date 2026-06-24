Nije kraj, Ronaldinjo opet igra fudbal: U 47. godini potpisao za novi klub

Legendarni Ronaldinjo i zvanično se vratio fudbalu, igraće u Ravenu u 47. godini.

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Legendarni Ronaldinjo riješio je da se vrati iz fudbalske penzije, pa je tako u poznim igračkim godinama zadužio dres Ravene, italijanskog trećeligaša. Jasno je da će dolazak Brazilca označiti novu fudbalsku eru, kako u Italiji i svijetu, tako i za samog igrača.

Nekadašnji osvajač laskavog priznanja Zlatna lopta bio je i svjetski šampion sa Brazilom, pa je simbolično baš na Mundijalu 2026. objavljen nevjerovatan angažman. Dogovor je postignut u Majamiju, na svečanom događaju, a Ronaldinjo je tom prilikom otkrio i prve impresije.

"Nove boje, isti osmeh. Jedva čekam da ponovo zaigram fudbal i napišem novu, prelijepu priču zajedno sa Ignacijom Ćiprijanijem i porodicom Ćiprijani. Za mene je fudbal oduvijek bio radost i srećan sam što ću taj duh donijeti u Ravenu. Neka magija počne", rekla je legenda koja u klub ne stiže samo kao promotivno lice, već kao najveće pojačanje u istoriji i to sa velikim ambicijama.

Ko su vlasnici Ravene?

Porodica Ćiprijani vlasnik je Ravene od pretprošle godine, a koliko je ozbiljna pokazuje i dolazak Arijeda Brajde (80) u klub. On je nekadašnji izvršni direktor Milana u zlatno doba tog roso-nera (1986-2002), a 2015. godine bio je i direktor Barselone.

U okviru tog ambicioznog projekta i Ronaldinjo će odigrati svoj 648. zvanični meč - čim se spremi i čim se za to steknu uslovi.

"Poslije 24 godine provedene u Sjedinjenim Američkim Državama, Ravena je i dalje moj dom. Dovođenje Ronaldinja je poseban trenutak za klub. Kada sam bio dječak, on je bio moj idol. Nadam se da će njegovo prisustvo inspirisati novu generaciju navijača i pomoći nam da izgradimo nešto veliko za budućnost", rekao je Ćiprijani.

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