logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nije kraj, Ronaldinjo opet igra fudbal: U 47. godini potpisao za novi klub

Nije kraj, Ronaldinjo opet igra fudbal: U 47. godini potpisao za novi klub

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Legendarni Ronaldinjo i zvanično se vratio fudbalu, igraće u Ravenu u 47. godini.

Ronaldinjo predstavljen u Raveni Izvor: Screenshot

Legendarni Ronaldinjo riješio je da se vrati iz fudbalske penzije, pa je tako u poznim igračkim godinama zadužio dres Ravene, italijanskog trećeligaša. Jasno je da će dolazak Brazilca označiti novu fudbalsku eru, kako u Italiji i svijetu, tako i za samog igrača.

Nekadašnji osvajač laskavog priznanja Zlatna lopta bio je i svjetski šampion sa Brazilom, pa je simbolično baš na Mundijalu 2026. objavljen nevjerovatan angažman. Dogovor je postignut u Majamiju, na svečanom događaju, a Ronaldinjo je tom prilikom otkrio i prve impresije.

"Nove boje, isti osmeh. Jedva čekam da ponovo zaigram fudbal i napišem novu, prelijepu priču zajedno sa Ignacijom Ćiprijanijem i porodicom Ćiprijani. Za mene je fudbal oduvijek bio radost i srećan sam što ću taj duh donijeti u Ravenu. Neka magija počne", rekla je legenda koja u klub ne stiže samo kao promotivno lice, već kao najveće pojačanje u istoriji i to sa velikim ambicijama.

Ko su vlasnici Ravene?

Porodica Ćiprijani vlasnik je Ravene od pretprošle godine, a koliko je ozbiljna pokazuje i dolazak Arijeda Brajde (80) u klub. On je nekadašnji izvršni direktor Milana u zlatno doba tog roso-nera (1986-2002), a 2015. godine bio je i direktor Barselone.

U okviru tog ambicioznog projekta i Ronaldinjo će odigrati svoj 648. zvanični meč - čim se spremi i čim se za to steknu uslovi.

"Poslije 24 godine provedene u Sjedinjenim Američkim Državama, Ravena je i dalje moj dom. Dovođenje Ronaldinja je poseban trenutak za klub. Kada sam bio dječak, on je bio moj idol. Nadam se da će njegovo prisustvo inspirisati novu generaciju navijača i pomoći nam da izgradimo nešto veliko za budućnost", rekao je Ćiprijani.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ronaldinjo fudbal transferi Ravena

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC