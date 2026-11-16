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Ko kaže da Srbija nema trenere? "Zaboravljeni" bi mogao da bude selektor Amerike

Ko kaže da Srbija nema trenere? "Zaboravljeni" bi mogao da bude selektor Amerike

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija SAD ostala bez selektora Poketina, a među kandidatima za novog trenera je i srpski Marko Mitrović.

Marko Mitrović Izvor: Burt Granofsky / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država iznenada je ostala bez selektora pošto je za Maurisija Poketina stigla ponuda Mančester junajteda i to od oko deset miliona dolara. S obzirom da je Poketino želio na "Old Traford", Amerikanci mu nisu pravili problem, a koliko je njemu bilo teško što napušta ovaj projekat najbolje se vidjelo po suzama na oproštaju.

A šta će Amerikanci dalje? Spominje se da bi na klupu SAD mogao Pep Gvardiola, s tim da to u ovom trenutku djeluje kao ipak previše ambiciozno, dok se sada među kandidatima spominje i jedno vrlo interesantno ime.

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Srbin selektor Amerike?

Među kandidatima za novog selektora Srbije spominje se i srpski trener Marko Mitrović (48). Iako su srpski treneri već godinama potcijenjeni i rijetkost su oni koji rade na vrhunskom nivou, Amerikanci i te kako znaju da cijene trenere iz svog sistema i zato razmišljaju da Mitrovića angažuju kao selektora.

Mitrović je prethodno radio sa mlađim selekcijama SAD. Bio je na klupi U19, U23 i U20 ekipa, poslije čega je prešao u klupske vode i trenutno vodi Nju Ingland Revolušn. To su ozbiljne preporuke zbog kojih je među favoritima za posao.

Ipak, treba vidjeti i u kom smjeru će ići reprezentacija SAD, pošto se spominju i slobodni poznati treneri poput Nagelsmana.

Ko je Marko Mitrović?

Radi se o bivšem fudbaleru Crvene zvezde koji nije uspio da stigne do prvog tima. Igrao je za manje klubove u Srbiji (Zemun, Budućnost Banatski Dvor itd.), a trenersku karijeru započeo je u Banatu kao asistent. Takođe, sarađivao je sa Veljkom Paunovićem kome je bio asistent u Čikagu, kao i u Redingu, što ga je preporučilo za posao u Nju Inglandu.

U ovom trenutku njegova ekipa je trećeplasirana na Istoku u MLS.

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Marko Mitrović SAD fudbal treneri

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