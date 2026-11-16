Ko kaže da Srbija nema trenere? "Zaboravljeni" bi mogao da bude selektor Amerike

Fudbalska reprezentacija SAD ostala bez selektora Poketina, a među kandidatima za novog trenera je i srpski Marko Mitrović.

Izvor: Burt Granofsky / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država iznenada je ostala bez selektora pošto je za Maurisija Poketina stigla ponuda Mančester junajteda i to od oko deset miliona dolara. S obzirom da je Poketino želio na "Old Traford", Amerikanci mu nisu pravili problem, a koliko je njemu bilo teško što napušta ovaj projekat najbolje se vidjelo po suzama na oproštaju.

A šta će Amerikanci dalje? Spominje se da bi na klupu SAD mogao Pep Gvardiola, s tim da to u ovom trenutku djeluje kao ipak previše ambiciozno, dok se sada među kandidatima spominje i jedno vrlo interesantno ime.

Srbin selektor Amerike?

Među kandidatima za novog selektora Srbije spominje se i srpski trener Marko Mitrović (48). Iako su srpski treneri već godinama potcijenjeni i rijetkost su oni koji rade na vrhunskom nivou, Amerikanci i te kako znaju da cijene trenere iz svog sistema i zato razmišljaju da Mitrovića angažuju kao selektora.

Mitrović je prethodno radio sa mlađim selekcijama SAD. Bio je na klupi U19, U23 i U20 ekipa, poslije čega je prešao u klupske vode i trenutno vodi Nju Ingland Revolušn. To su ozbiljne preporuke zbog kojih je među favoritima za posao.

Ipak, treba vidjeti i u kom smjeru će ići reprezentacija SAD, pošto se spominju i slobodni poznati treneri poput Nagelsmana.

Ko je Marko Mitrović?

Radi se o bivšem fudbaleru Crvene zvezde koji nije uspio da stigne do prvog tima. Igrao je za manje klubove u Srbiji (Zemun, Budućnost Banatski Dvor itd.), a trenersku karijeru započeo je u Banatu kao asistent. Takođe, sarađivao je sa Veljkom Paunovićem kome je bio asistent u Čikagu, kao i u Redingu, što ga je preporučilo za posao u Nju Inglandu.

U ovom trenutku njegova ekipa je trećeplasirana na Istoku u MLS.

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