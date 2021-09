Oproštaj hrvatske legende od Dude, otkrio kako je bilo nekad: Vikao je na Dražena, a pripreme su trajale pet mjeseci!

"A sad kažu da su umorni i da ne mogu da igraju."

Košarkaški svijet se oprašta od Dude Ivkovića, a nakon legendi poput Vasilisa Spanulisa i Aleksandra Đorđevića od legendarnog trenera se oprostio i Dino Rađa.

Legenda hrvatske i jugoslovenske košarke bio je dio nacionalnih timova koje je vodio Duda, a sada je istakao da je srpski stručnjak tu vrhunski radio posao.

"Duda Ivković. Respekt. Još jedan od koga sam puno toga naučio. Nakon Kreše dobio je u ruke reprezentaciju punu talenta i vrhunski slaže kockice", napisao je Rađa.

U ekipi punoj zvijezda u kojoj su pored Rađe bili Dražen Petrović, Toni Kukoč i Vlade Divac nije bilo kako raditi. Ipak, Duda je to znao.

"Koliko god neko mislio da je lako bilo: 'Daj loptu u ruke Draženu, Toniju,Vladi ili Dini i sve je riješeno toliko sve to treba uhodati. Te četiri godine kombinacija klupskih trenera i njega je sve nas izbacila u orbitu. Pripreme su trajale od tri do pet mjeseci. Da, da. Olimpijada Seul '88 prvi dan priprema je bio dan nakon finala plejofa 8.5. a povratak s iste 3.10. Trening sutradan u 10", prisjetio se on.

A ono što je krasilo njegove ekipe svakako je bila disciplina, ali i to da nije bilo zvijezda. Svi su bili jednaki!

"Pa danas kažu da su umorni i ne mogu da igraju. Svakako kod Dude je bila disciplina i niko nije bio zvijezda. Svaki pokušaj bi odmah u korijenu bio zaustavljen. Isto je vikao na Dražena i na zadnjeg u nizu. Kasnije smo se sretali preko klubova protivnički i bilo je tu svega, ali uvijek respekt. Hvala za sve, Dudo", završio je Rađa.