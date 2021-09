Šta je bre, purgeri, šta se šunjate? Dođite na piće: Duda Ivković 1995. ugledao "prebijenu" suprugu, pa Hrvate!

Dušan Ivković slavio je atinsko zlato čitave noći u hotelu, a onda je u lobiju hotela video Hrvate kako "na prstima" izlaze. Evo šta im je rekao.

Izvor: YouTube/Basketball VHS archives/MN Press

Dušan Duda Ivković osvojio je sve trofeje u klupskoj i reprezentativnoj košarci, ali zlato na Eurobasketu u Atini 1995. sa SR Jugoslavijom sigurno je zauvijek imalo posebno mjesto u njegovom srcu. Kao i u sjećanju nacije.

Generacija Danilovića, Đorđevića, Divca i ostalih asova koju je tada doveo do vrha ostvarila je nezaboravan uspjeh, koji je tada toliko zasmetao Hrvatima da su sišli sa postolja. I od tada se nikad nisu vratili, niti osvojili medalju.

U intervjuu za "Nedeljnik", Duda je prije nekoliko godina otkrio nepoznate detalje proslave tog uspjeha i trenutaka u kojima su Hrvati sišli sa postolja.

"Čuli smo u svlačionici Stojka Vrankovića kako kaže: 'Sad je momenat da napustimo postolje.' Bili su u svlačionici pored nas. Ali ne bi to Stojko rekao bez političke direktive. Meni je to bilo smiješno. Sama ta Atina 1995. i čuveni balkon, o tome sam mnogo puta govorio, uspostavili smo to u vrlo teškim uslovima. Završava se utakmica, mi smo u hotelu Karavel. Napravljena je tako napeta atmosfera koju je formirao Košarkaški savez Grčke. Dva puta smo ih pobijedili. Poslije utakmice dolazi mi žena, gotovo prebijena u publici, poslije sveg tog proglašenja. Ostanemo mi prisebni i naravno, te noći nema spavanja."

Sve se događalo kod šanka hotela Karavel.

"Ostali smo Kića, Željko, Vesko Barović i još neko društvo, sjedimo kod tog šanka u Karavelu, već takoreći sviće. I vidimo hrvatsku ekipu kako gotovo na prstima idu, valjda su imali rani avion. Kažem ja: 'Šta je, bre, purgeri, dođite ovamo na piće, šta se šunjate...' Niko se nije javio."