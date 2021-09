Ovo je novi tim Mege: Poslije odlaska Petruševa i Simonovića, ovih 14 igrača kreće ispočetka

Poslije odlazaka prošlosezonskih lidera, ovo je sastav u kojem će tim Vladimira Jovanovića početi novu sezonu.

Izvor: MN PRESS

KK Mega Basket rastao se ovog ljeta sa dvojicom lidera koji su napravili zvučne transfere i sada sa novim timom ulazi u takmičarsku 2021/22.

Poslije odlaska Filipa Petruševa u redove šampiona Evrope, Anadolu Efesa, kao i transfera Marka Simonovića u Čikago Bulse, tim Vlade Jovanovića napravio je promjene u sastavu, s tim da su i neki starosjedioci dobili nove uloge.

Ovo je novi tim Mege, u kojem nema ni Milenka Tepića, legendarnog veterana koji je završio karijeru i postao tim-menadžer ekipe:

Luka Cerovina (kapiten), Nikola Jović, Malkolm Kazalon, Karlo Matković, Boriša Simanić, Dejšon Smit, Aleksander Balcerovski, Matej Rudan, Nikola Đurišić, Nikola Kočović, Mladen Vujić, Samson Ružencev, Mihailo Mušikić i Luka Bogavac.

"Prethodnom sezonom moramo da budemo veoma zadovoljni. Bavili smo se na najbolji mogući način onim što Mega svake godine radi bez premca, a to je afirmacija mladih igrača. Takođe, imali smo i veoma zapažen takmičarski rezultat. Filip Petrušev je bio u prvom planu, kasnije je dobio sasvim zaslužen poziv u nacionalni tim i svoju šansu u reprezentaciji je iskoristio na pravi način. Ali, bilo je tu još igrača, poput Marka Simonovića koji je izašao na kasni draft zatim i dobio ugovor sa Čikagom, ali i mnogi drugi momci koji su dobili neke nove uloge u timu i to su znali da iskoriste", rekao je Jovanović.

Mega je prošle sezone igrala u finalu Kupa Radivoja Koraća i Superlige (prvi put u klupskoj istoriji), a za takmičarsku 2021/22 počela je prva da se sprema.

"To je bilo uslovljeno i našim igranjem prijateljskih utakmica protiv američkog Univerziteta Indijana na Bahamima, ali vjerujte mi da bismo svakako sa treninzima krenuli ranije jer nam to naša mladost nalaže. Kod mlađih igrača se ništa ne podrazumijeva, zato smo počeli temeljno da se spremamo. Kontrolne utakmice koje smo igrali nisu nam bile toliko rezultatski značajne, već da vidimo gdje smo u datom trenutku i da li se pomeramo u odnosu na našu ideju kako bi trebalo da izgledamo".

U posljednjoj provjeri Mega je pobijedila Zvezdu.

"Taj meč smo odigrali veoma kvalitetno. Međutim, moram da napomenem da je Zvezda imala dosta problema unutar svog sastava i dosta povrijeđenih igrača. Ali, opet Zvezda je za nas ozbiljan konkurent. Mi smo odigrali solidnu partiju, ali ne bih uzimao da je rezultat jako bitan, već da je bilo bitno da pokažemo napredak u odnosu na početak priprema".

Jovanović je govorio i o očekivanjima.

"Sezona, odnosno takmičenje je za nas već krenulo, ne suštinski, ali u figurativnom smislu. Prvi dan kada smo se okupili došli smo do zaključka na kom smo nivou i po mom mišljenju dužni smo da budemo bolji svaki dan u odnosu na prethodni. Moji igrači moraju da shvate da je na neki način ovo takmičenje sa samim sobom, i da moramo da izvlačimo iz sebe maksimum. Dosta treniramo i to je preduslov da bismo uopšte izašli na utakmicu, a kakvi ćemo biti u toku sezone zavisi od toga koliko ćemo biti bolji od onog nivoa na kom smo bili na početku priprema", istakao je Jovanović.

"Prošle godine to naše sazrijevanje i prelazak iz tog nekog juniorskog u seniorski staž se desio jako brzo i mi smo uspjeli da za relativno kratko vrijeme postanemo konkurentni. Ali, to ne znači da će tako biti i ove godine, jer jednostavno jedan dio ekipe je otišao, pa će se desiti preraspodjela uloga. To neće biti lako. Mi smo tu da im pomognemo, a ono što ja očekujem ove godine je da iz meča u meč rastemo i kao igrači i kao tim. Nadam se da ćemo u što ranijem periodu da sazremo i da izrastemo u dobre igrače i nadam se da ćemo kao tim da budemo što bolji, pa dokle god nas to dovede"

Parovi 1. kola

U petak

Mornar - Cibona 18

Crvena zvezda - Split 20

U subotu

Igokea - Borac 17

Cedevita Olimpija - Krka 21

U nedjelju

Mega - Studentski centar 12

Budućnost - FMP 19

U ponedjeljak

Zadar - Partizan 18