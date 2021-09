Hrvatima prijeti stečaj pred meč sa Zvezdom: Evropski velikan stiže u Beograd, ali još čeka 7.000.000 da PREŽIVI!

Član ABA lige je saznao za nove probleme dan pred početak nove sezone.

Izvor: MN PRESS

U petak počinje nova sezona ABA lige! Regionalno takmičenje je dobilo novo ime, a u petak će jedan od prvih mečeva u novoj sezoni odigrati branilac trofeja Crvene zvezda.

Njihov prvi meč u ABA ligi biće protiv ekipe Splita, kluba koji bi vrlo brzo mogao da završi u stečaju!?

U petak startuje 21. sezona ABA lige utakmicom Mornara i Cibone, a odmah zatim na parketu će u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" domaća oslabljena Crvena zvezda ugostiti Split. Ipak, hrvatski klub se nalazi u velikim finansijskim problemima.

Splitsko Gradsko veće dan prije početka sezone ABA lige nije prihvatilo prijedlog da se KK Split i u sljedeće dvije godine finansijski pomaže sa po 7.000.000 kuna godišnje (oko 935.000 evra).

Direktor KK Split Edo Blažević kaže da bi takva odluka mogla da dovede do najgoreg scenarija po klub.

"Ako bi izostalo finansijsko ulaganje u KK Split onako kako je predloženo, to bi taj košarkaški klub guralo u stečaj. Ali ja vjerujem da do toga neće doći i da će se to riješiti na nekoj od narednih sednica Gradskog vijeća", rekao je Blažević, a prenose mediji u Hrvatskoj.

On dodaje da su u KK Split iznenađeni takvom odlukom Gradskog vijeća.

"Lično sam nakon glasanja razgovarao s gradonačelnikom Puljkom i on mi je rekao kako će se problem ulaganja u KK Split riješiti, pa sam i ja optimista da će tako i biti", rekao je Blažević.

KK Split je nekadašnja KK Jugoplastika, klub koji je krajem 80-ih godina bio trostruki uzastopni šampion Evrope...