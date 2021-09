U ABA ligi nema slabih timova! U Crnoj Gori okrenuli list: "Nemamo onako zvučna imena, ali nismo lošiji!"

Mornar je napravio zaokret uoči sutrašnjeg početka sezone.

Izvor: YouTube/KK Mornar Bar

Mornar iz Bara ulazi u novu sezonu sa drugačiji konceptom nego prethodne. Braća Pavićević formirala su tim sa manje zvučnim imenima, ali sa podjednako visokim očekivanjima.

Ekipu su napustili lideri poput Džejkoba Pulena (Cedevita Olimpija), Uroša Lukovića (Zadar), Derek Nidam (Bursaspor), Keni Gebrijel, Ajzeja Vajthed, Milko Bjelica... A sa druge strane došli su iskusni crnogorski plejmejker Vladimir Mihailović, srpski krilni centar Strahinja Mićović, američki bek šuter Kori Dejvis, njegov zemljak Trej Luis, koji je organizator igre...

U najavi prve utakmice ABA sezone, Mornar - Cibona (petak, 18 časova), trener Barana Mihailo Pavićević govorio je o ciljevima.

"Zadovoljan sam onim što smo odradili u pripremnom periodu. Nikad to za trenera nije dovoljno, ali u ovom trenutku moram biti zadovoljan. Od prvog dana kad smo se okupili pa do sada, sve svoje obaveze igrači su odradili na maksimalno profesionalan način. To je ono što smo tražili od svih njih i kad smo pravili ovu novu ekipu to nam je bio jedini uslov, znači, da smo svi kao jedan, da pravimo pravu, sportsku, radnu atmosferu i mislim da smo na dobrom putu da na tome istrajemo. Na dobrom smo putu i da napravimo igru koja će biti adekvatna uloženom trudu na treninzima".

Pavićević i saradnici su svjesni da to više nije onako zvučan sastav kao prošle sezone, kada su pojedini igrači izazvali veliku ljutnju trenera, o čemu je i javno govorio.

"Bez obzira što više nemamo zvučnih imena, to nikako ne znači da ćemo imati slabiji tim nego prošle godine. Trenerski posao se i sastoji od toga da napravi najbolji mogući tim od igrača koji su mu na raspolaganju. Još ukoliko su ovako dobri i vaspitani momci, onda je milina raditi na tome".

Pavićević je govorio i o Ciboni, na čijoj klupi sjedi srpski stručnjak Vladimir Jovanović.

"Prva utakmica u bilo kom takmičenju je teška. Sa posebnim nabojem. Cibona je takođe renovirala tim. Prošle godine se oslanjala na mlade igrače koji su stariji i iskusniji za godinu. Po rezultatima u pripremnom periodu vidi se da su napredovali. Gosti zaslužuju respekt. Ne dijelimo ekipe na bolje i lošije, jer ove sezone loših i nema. Maksimalnom ozbiljnošću ulazimo u duel sa Zagrepčanima. Nema tu prevelike filozofije, tražim od svojih košarkaša da igraju onako kako treniramo. Ukoliko tako bude biću srećan nezavisno od rezultata", zaključio je Pavićević.

Mornar je takmičarsku 2021/22 već započeo u FIBA Ligi šampiona, u kojoj je u polufinalu kvalifikacionog turnira u Estoniji primio čak 21 trojku protiv Kaleva i tu završio učešće.