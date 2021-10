Željko otkrio detalj iz ugovora! Poslali su ponudu sa posebnim uslovom, Obradovićev odgovor je bila samo JEDNA riječ

Željko Obradović otkrio neke zanimljive detalje iz karijere, poput ugovora sa Realom, ali i o tome šta je rekao igračima Partizana na prvom treningu.

Izvor: MN PRESS

Povratak Željka Obradovića u Partizan izazvao je velikku pažnju. Kako igrača, trenera, tako i medija.

Pojavljuju se nove informacije, intervjui, razni detalji, a tako je stigla i još jedna zanimljiva priča.

U razgovoru za magazin "Trener" je Obradović pričao i o prošlosti, pa je tako otkrio i jedan interesantan detalj. Naime, on je 1994. godine potpisao za madridski Real, a u ugovoru je bila posebna klauzula. Morao je da postane prvak Evrope u prvoj sezoni.

"Tačno je. Bio sam u Beogradu kada je ponuda stigla. Moj prijatelj, menadžer, me je pozvao i rekao da ponuda postoji i da je uslov da budem prvak Evrope. Rekao sam 'Dogovoreno'. Pitao me je zašto pristajem, odgovorio sam mu da je svejedno i da potpišem na pet godina, ako ne budem najbolji u Evropi, oni će me otjerati. Motivacija mi je bila da budem u klubu kao što je Real, a da pritom imam 34 godine. Proveo sam tamo tri fantastične sezone, bio prvak Evrope, uzeli smo tada Saporta kup, pandan sadašnjem Evrokupu. Bio sam zadovoljan", rekao je Obradović.

Ne zaboravlja ljude koji su mu mnogo pomogli da dođe do vrha.

"Neizmjerno sam zahvalan profesoru Nikoliću i Dudi Ivkoviću na svemu što su uradili za mene. Pomogli su mi da postanem trener i čovjek kakav jesam. Imali su veliki uticaj na moju karijeru, plus Dragan Kićanović koji je imao hrabrost da me predloži upravi Partizana. Hrabrost i vizija koju je malo ko imao."

Željko Obradović kao trener Reala 1996. godine

Izvor: MN PRESS

Pričao je o Partizanu i o onome šta im je rekao na prvom sastanku.

"Radimo i na edukaciji igrača. Na prvom treningu sam im rekao 'Momci, vi ste obukli dres Partizana i to nemojte da zaboravite. Vi ste igrači Partizana i na terenu i van. Šta god da bude prva vijest biće da je igrač Partizana uradio to i to'."

Cilj i vizija postoje.

"Vizija Partizana je jednostavna, a to je da se vrati ono što je Partizan bio godinama. Znači, da se daje šansa mladim igračima, da klub bude mjesto na kom su odnosi izvanredni i da su svi kao porodica, čak i kada je teško da budemo svi zajedno. Cilj je da Partizan ponovo bude takav ,da vratimo na nivo na kom će svi prepoznati ono što sam pričao, da se igrači bore do posljednjeg atoma snage i da to i navijači prepoznaju. Moja želja je da se svako ko uđe u 'Arenu" osjeti prijatno, da se protivnički igrači ne osjećaju ugroženim, na to ću obraćati pažnju. Hoćemo što bolji rezultat, šta je to tačno, vidjećemo kako sezona bude odmicala", zaključio je Obradović.

Partizan je ABA ligu započeo sa dvije pobjede u Hrvatskoj. Prvo su savladali Split, pa potom i Zadar.