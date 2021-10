INTERVJU: Otrio Stojakovića, pa i najboljeg strijelca ABA LIGE! Srbin ga preporučio, a sada "cijepa mrežice" na Jadranu

Kajl Vinjales, najbolji strijelac ABA lige za MONDO govori o svom neobičnom košarkaškom putu - od nastupa u Portoriku, preko Tunisa i rada sa poznatim srpskim tvorcem talenata, pa do rada sa Nenadom Čankom, ulozi plejmejkera...

Najbolji je strijelac ABA lige poslije pet kola. Prosječno bilježi 23,6 poena i "cijepa mrežice" iz meča u meč.

U Podgorici ili na strani, njemu je svejedno. Kada ima loptu u rukama koš je skoro zagarantovan. Uostalom, na svojoj koži su to najbolje osjetili Split i Cibona kojima je dao 37, odnosno 32 poena. Oni koji prate ABA ligu ove sezone već dobro znaju da je u pitanju Kajl Vinjales, košarkaš Studentskog centra.

Amerikanac je u intervjuu za MONDO otkrio da je ustvari Portorikanac, da voli Nikolu Jokića, sanja da igra u Evroligi ili NBA ligi, kao i da su mu dvojica srpskih trenera mnogo pomogla u karijeri.

Za naš portal je ukratko opisao svoj kompletni košarkaški put, a pre svega morali smo da ga pitamo za prezime, pošto je svuda pisalo Vinales, a kao i svi povezali smo ga sa Moto GP zvijezdom Maverikom Vinjalesom.

"Izgovara se Vinjales, baš kao i sa Maverikom. Svi me o njemu pitaju uijvek. Evo da kažem još jednom, nismo u srodstvu. I ne bih mogao da se bavim motociklizmom kao on, nemam ja stomak za to", sa osmijehom je počeo Vinjales razgovor za MONDO.

U crnogorski glavni grad je stigao poslije jednog poziva.

"Bio sam u Lijetkabelisu prošle sezone, pa sam ljeto proveo u Portoriku, onda me je agent pozvao i rekao mi da postoji novi klub u ABA ligi koji traži plejmejkera i da imaju velike ambicije. Zvučalo je dobro."

KAČAMAK JOŠ ČEKA Priznao je Kajl da još uvijek nije probao neka domaća jela, među kojima je i kačamak. "Uživam u Podgorici zaista, sve je tako blizu i evo praktično je novembar, a ja sam u papučama i šortsu pošto je baš toplo. Hrana je super, restorani su dobri. Što se tiče jela koje ste spomenuli nisam ga probao još uvijek, ali ću morati da pitam saigrače i da probam i to. Rakija? Čuo sam, ali ne pijem alkohol, na svježe cijeđenim sokovima sam."

Ključnu ulogu imao je trener Andrej Žakelj.

"Razgovarao sam sa njim i rekao mi je da sklapa mlad, talentovan tim i da ću imati svu slobodu i loptu u rukama. Bio je upućen u moje vrline i način igre. Povjerovao sam u njegove riječi i ispunio je obećanje, sve ide super."

Tokom srednje škole, a zatim i na koledžu Central Konetikat, Kajl je bio jedan od najboljih poentera. Predviđali su mu NBA karijeru, ali do toga nije došlo, pa je svoj put krenuo iz Portorika.

" Htio sam poslije srednje škole da igram divizijsku ligu, ali sam morao da ostanem još godinu dana tu. Onda sam dobio šansu u Central Konetikatu. Na koledžu sam imao jednu neprijatnu situaciju o kojoj ne želim da pričam. Otišao sam u Portoriko, inače sam Portorikanac. Tamo su tek počinjali i karijera mi je tu startovala. Nije bilo ponuda iz Evrope, pa sam otišao u Tunis gdje sam igrao tri sezone. Svidjelo mi se, tamo je neko drugačije iskustvo, iako nivo košarke nije toliko visok."

PREDRAG BADNJAREVIĆ I JEDAN POZIV

A, onda je prst sudbine umiješao ruke. U klubu Afrikan u Tunisu ga je trenirao srpski stručnjak Predrag Badnjarević (58). Strateg rođen u Vrbasu koji je sada glavni trener drugog tima CSKA iz Moskve. Inače, Badnjarević je karijeru počeo u Radničkom sa Crvenog krsta gde su bili legendarni Dušan Duda Ivković i Božidar Maljković, potom je pet godina radio u mladom timu Zvezde (od 1988. do 1993. godine). Bio je i u prvom timu tada kao trener, a otkrio je i Peđu Stojakovića i usadio mu navike velikog radnika, o čemu je i sam legendarni as pričao.

Predrag je imao veliki uticaj na Vinjalesovu karijeru.

"Trener Badnjarević mi je veoma pomogao. Napravio je jedan poziv i preporučio me agentu za Evropu. Poslije toga sam otišao na Kipar i zaigrao za AEK iz Larnake, a ostalo je istorija", sa osmijehom prepričava Kajl za MONDO.

Interesantno je da je sve vrijeme bio bek šuter, dok poslije Larnake nije otišao u Kalev/Kramo, estonski klub. Tu je počeo da igra košarku kakvom danas stiče simpatije u ABA ligi.

"Tu sam postao plejmejker. Trener je želio da igram na poziciji organizatora igre i dan-danas se trudim da u tom segmentu napredujem. Na koledžu sam bio jedan od najboljih skorera, kod mene je to uvijek dolazilo prirodno. Blagosloven sam sa tom vještinom i za sada pogađam. Međutim, svjestan sam da moram još da učim za poziciju pleja, čak i sada sa trenerom Žakeljom ostajem, pokazuje mi snimke i detalje koje sam možda mogao na drugačiji način da završim, poput dodavanja i slično."

ČANAK I NAVIKAVANJE NA POZICIJU PLEJA

A, iz Estonije u Litvaniju i to u Lietkabelis kod bivšeg trenera Partizana, Nenada Čanka.

"Imali smo odličnu sezonu, završili smo iza Žalgirisa i Ritasa, bili smo tu u trci. Čanak mi je mnogo pomogao, dobar je trener i mnogo sam naučio od njega. Priznajem da nisam dobro počeo epizodu u Evropi, bilo je tu dosta stvari koje sam morao da naučim. Čanak mi je pomogao da bolje 'čitam igru' i to je jedan od segmenata u kom sam mnogo napredovao. Poentiranje mi nikada nije bilo problem. Nenad mi je dao mnogo savjeta, objasnio mi je šta visoki igrači vole, kakve uglove dodavanja da tražim. Srpski košarkaški treneri su veoma pametni".

Evo kako je razbio Žalgiris Izvor: Youtube/Basket Ball

Dovoljno je podsjetiti da je protiv Žalgirisa, evroligaškog tima, postigao tada 28 poena.

"Uh, naravno da se sjećam tog meča, još smo i pobijedili. Kada ulazimo u utakmicu sa ulogom autsajdera meni to daje dodatni motiv, da pokažem svima da griješe. Više volim da igram na gostovanjima, svi žele da izgubite, a ako pobijedite onda utišate dvoranu i to je prelijep osjećaj."

ABA LIGA I "VJEČITI" RIVALI

Sada nosi dres Studentskog centra i njegovih pet utakmica u regionalnom takmičenju je izgledalo ovako - Megi je dao 17, Zadru 18, Partizanu 10, pa Splitu 32 i na kraju Ciboni 32 poena.

"Partizan je igrao zaista agresivnu odbranu, bilo je veoma teško. Znate dobro svi kakav je Željko Obradović trener i kako njegovi timovi igraju."

A, naredni dueli koji čekaju njega i njegov tim su Krka, Borac, FMP, Crvena Zvezda, Budućnost...

"Pratio sam i Zvezdine mečeve u Evroligi, sa odbranom 'zaključavaju' protivnike, biće zanimljivo igrati protiv takve ekipe, defanziva na ofanzivu. Gledao sam skoro i FMP protiv Mege, igraju veoma lijepu košarku. Biće dosta zanimljivih mečeva, ABA liga je puna odličnih ekipa."

Debi u ABA Izvor: Youtube/PST Highlights

Vjeruje u saigrače i tim i nada se da bi mogli do plej-ofa. Ove godine su pravila promijenjena, pa će prva dva tima ići direktno u polufinale, a ekipe od trećeg do šestog mjesta će kroz četvrtfinalne duele tražiti put za nastavka takmičenja.

"Pokazali smo se dobro do sada, iznenadili smo mnoge. Nedostaje nam nekoliko starijih igrača koji će se uskoro vratiti. Imamo mlad tim koji će napredovati tokom sezone. Trener je pun energije, motivisan je i svi zajedno napredujemo. Ako nastavimo da igramo ovako možemo da uđemo u plej-of. Treba da 'ukrademo' neke pobjede, ako to uspemo možemo u doigravanje. Imamo šansu i odličnu ekipu sa odličnom atmosferom i velikim talentima. Recimo, Kenanu Kamenjašu nisam vjerovao da ima 21 godinu kada mi je rekao, mislio sam da se šali."

JOKIĆ I NBA LIGA

Izvor: Profimedia

Kada su u pitanju individualni ciljevi razmišlja o dvije lige.

"Cilj mi je da igram na najvišem nivou. Evroliga i NBA liga su dva najbolja takmičenja. To je moj glavni motiv, zato ustajem ujutru, treniram, nadam se da ću do toga doći. Kad je Evroliga u pitanju, nemam tu neki poseban izbor, bilo koji tim. U NBA bih volio da to bude Detroit, rođen sam tamo, zavolio sam Pistonse zbog igrača poput Čonsija Bilapsa i Bena Valasa."

Otkrio nam je i da prati mečeve najjače košarkaške lige na svijetu i da mu je jedan od omiljenih igrača Srbin - Nikola Jokić.

"Mojih pet omiljenih su Jokić, Demijen Lilard, Stef Kari, Lebron Džejms i Luka Dončić. Nikola je prošle godine bio najbolji košarkaš na svetu, MVP NBA lige, to dovoljno govori. Po atletskim predispozicijama evropski igrači nisu kao neki američki igrači, ali savršeno koriste svoje znanje i intelekt."

Na kraju razgovora je uporedio košarku u Evropi sa drugim zemljama u kojima je igrao.

"Evropska košarka je mnogo drugačija po stilu. Prvih godinu i po dana sam se adaptirao na sve, potrebno je mnogo da se razmišlja, na mnogo višem nivou je od samo fizičkog dijela i trebalo mi je malo vremena da to shvatim. Uz to je i stil života drugačiji, sve to je na nekom drugom nivou", zaključio je Kajl Vinjales za MONDO.