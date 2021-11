"Četiri faula za 15 minuta - to dovoljno govori o nekim stvarima!" Selektor BiH nezadovoljan suđenjem u Skoplju!

Košarkašice BiH savladale su Sjevernu Makedoniju rezultatom 64:80 u drugom kolu kvalifikacija za Eurobasket 2023, ali selektor Goran Lojo nije zadovoljan određenim sudijskim odlukama na tom meču.

Izvor: FIBA

Ženska košarkaška reprezentacija BiH je kvalifikacije za Eurobasket 2023 počela sa dvije pobjede.

Nakon trijumfa u Sarajevu nad Belgijom, osvajačem bronzane medalje sa prethodnog prvenstva Evrope (87:81), igračice Gorana Loje su sinoć u Skoplju nadigrale Sjevernu Makedoniju (64:80) i prvi kvalifikacioni "prozor" završile kako su i priželjkivale.

"Čestitam mojim igračicama. Bila je ovo teška utakmica zbog okolnosti koje smo imali tokom puta. Imali smo jako dug put iz Sarajeva zbog otkazanih letova. Jako važna pobjeda jer trenutno smo lideri grupe s dvije pobjede i u naredne mečeve ulazimo sa prve pozicije. Fokusirani smo sada na februar i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo", istakao je selektor bh. tima poslije meča.

Već u drugoj četvrtini Žonkel Džons, najbolja igračica bh. tima, imala je četiri lične greške.

"Istakao bih da je to najbolja igračica na svijetu, a nakon 15-ak minuta igre ima četiri lične greške, od toga dvije u napadu i jednu tehničku grešku. To dovoljno govori o nekim stvarima. Ona je cijelo drugo poluvrijeme igrala s četiri faula i nije ni igrala odbranu. Kritika opet na pad u posljednjim minutima. Moraćemo na tome da poradimo s ovim mladim igračicama da se to više ne ponavlja", naveo je Lojo.

Nikolina Babić je u trijumfu nad Makedonkama učestvovala uz 14 poena, pet skokova i tri asistencije.

"Jako nam je bitno da smo pobijedile Makedoniju. Bilo nam je teško igrati jer smo se istrošile na utakmici protiv Belgije – i fizički i emotivno. Najbitnije je da smo pobijedile i početak kvalifikacija završile sa dvije pobjede. Trener je pružio priliku svim igračicama, a smatram da je suđenje bilo drugačije, da bi i ova razlika bila veća", navela je Babić.

Kvalifikacije za Eurobasket 2023 nastavljaju se u novembru sljedeće godine, kada će BiH gostovati prvo Njemačkoj, a onda i Belgiji.

Termini utakmica reprezentacije BiH u kvalifikacijama za Eurobasket 2023:

11. novembar 2021: BiH – Belgija 87:81

14. novembar 2021: Sjeverna Makedonija – BiH 64:80

24. novembar 2022: Njemačka – BiH

27. novembar 2022: Belgija – BiH

9. februar 2023: BiH – Sjeverna Makedonija

12. februar 2023: BiH – Njemačka