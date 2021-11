Uhapšen unuk legendarnog trenera: Igra u dedinoj ekipi - poslije utakmice završio iza rešetaka!

Mladi košarkaš uhvaćen za volanom. Deda se odmah oglasio!

Izvor: MN Press/YouTube/TheNews & Observer/Printscreen

Unuk čuvenog košarkaškog trenera Majka Kšiševskog (74) uhapšen je nakon što ga je policija "uhvatila" alkoholisanog za volanom.

Unuk legendarnog trenera koledža Djuk zove se Majkl Savarino, ima 20 godina i rezerva je u njegovom timu. "Riješićemo to međusobno. Već rješavamo. To je kršenje naših pravila i to je to", rekao je "Kouč Kej".

Savarino je uhvaćen u alkoholisanom stanju nekoliko sati nakon što je Djuk pobijedio koledž Kembel rezultatom 67:56, a on je vozio automobil saigrača Paola Bančera. Policiji je priznao da je pio.

Izvor: YouTube/TheNews & Observer/Screenshot

Savarino je odmah suspendovan, a njegov trener i deda nije precizirao koliko će dugo odsustvovati. "Preduzimamo akciju ovim povodom", rekao je on.

Majk Kšiševski je trener Djuka još od 1980. godine, donio je tom koledžu pet nacionalnih titula, dok je kao selektor američke reprezentacije osvojio zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2008, 2012. i 2016. godine.